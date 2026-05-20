この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、「【Google I/O 2026まとめ】Gemini 3.5 Flash・Gemini Omni Flash・Antigravity 2.0・Geminiアプリ新機能まで新AIを全部解説！」を公開した。動画ではGoogle I/O 2026で発表された最新AIモデルや関連ツールの詳細が解説されている。



発表の主軸となったのは、「Gemini」関連の最新モデルとツール群である。最新AIモデル「Gemini 3.5 Flash」はAIエージェントの操作やコーディング性能が向上し、公開されたベンチマークスコアでは前上位モデルの「Gemini 3.1 Pro」を全体的に上回った。また、新しい動画生成AIモデル「Gemini Omni Flash」が登場し、画像や音声、テキストなどを組み合わせて動画を生成・編集できるようになった。さらに、UIが刷新された「Geminiアプリ」では、ユーザーの質問に合わせて最適なフォーマットでの自動回答が可能になっている。



パーソナルAIエージェント「Gemini Spark」も大きな注目を集めた。GmailやGoogleドキュメントと連携し、メールの会議メモ作成や下書きなどの複雑な作業を24時間バックグラウンドで処理できるという。開発者向けには、AIコードエディタの最新版「Antigravity 2.0」が発表され、複数のエージェントを連携させてタスクを並行実行できるようになった。



その他のAIツールとして、テキストや参照画像からUI画像をリアルタイムに表示できる「Stitch」や、法人向けの画像作成・編集アプリ「Google Pics」など多彩な新機能も紹介された。また、Google検索ではAIモードのデフォルトモデルが「Gemini 3.5 Flash」にアップグレードされ、夏以降にはAIエージェント機能も実装される予定だという。



ハードウェア面では、Googleとサムスンが共同開発中のスマートグラスのデザインが正式に発表された。2種類のモデルが用意され、2026年秋に発売予定。「Hey Google」と話しかけたりフレームの側面をタップしたりすることでGeminiを起動し、周囲の状況についての質問やタスクの実行が可能になる。動画では「今後のGoogleの動きにも引き続き注目です」と総括しており、AI技術がもたらす生活や仕事の大きな変化を予感させる内容となっている。