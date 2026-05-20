読売テレビの澤口実歩アナウンサーが産休に入ることを報告した。

２０日までに更新したインスタグラムで「産休に入ります」と報告。続けて「心身ともにパワーアップして復職することを目標に一日一日を大切に過ごしていきます。」と意気込んだ。さらに「今日は産休前、最後の出勤日でした 街の新緑の景色も相まってより空気が新鮮に感じられた朝 時代に取り残されないように．．できるかぎり、アンテナを張って学び続けたい所存です」と記し、最後は「視聴者の皆様、いつもありがとうございます。 今後ともよろしくお願いいたします。」と視聴者に向けて感謝の言葉をつづり、投稿を締めた。

この投稿に「ご自身の体調を一番に、ゆっくりと休んでくださいね。

またＴＶで拝見できる日を楽しみに待ってます！」「澤口アナお疲れ様です。明日から産休なのですね。元気な赤ちゃん産んでください 元気に復帰するの楽しみにしています。」「元気なお子さんを迎えるその日まで、まずは心も体もたっぷりと休める温かい時間になりますように」などのコメントが寄せられている。

澤口アナは日本テレビ系情報番組「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・後１時５５分）の４代目ＭＣを務めた。私生活では２０２２年１月、５歳年上の同局社員との結婚を発表した。