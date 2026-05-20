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【買わなくてOK】12人産んだ助産師が明かす不要な赤ちゃん用品10選！無駄遣いを防ぐ神リスト

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「【これ買わなくてOK】赤ちゃん用品10選！12人産んだリアル経験」と題した動画を公開した。動画では、12人の子どもを育て上げた助産師のHISAKOさんが、自身の経験と専門家の視点から「実は買わなくていい」出産準備アイテムを10個ピックアップして紹介している。



動画内でHISAKOさんは、初めての出産準備で「あれもこれも」と揃えたくなるママの気持ちに共感しつつも、結局使わなかったり邪魔になったりするアイテムが多いと指摘。いらないものの筆頭として「ガーゼ」を挙げ、薄くて吸水性が低いため、家にあるハンドタオルで十分だと語る。また、沐浴時も布の刺激を避け、「ママの手のひらで洗ってあげるのが一番」と独自の見解を述べた。



さらに、SIDS（乳幼児突然死症候群）の観点から「ベビー専用のベビー布団のセット」の危険性にも言及。顔の周りに掛け布団や枕があることは窒息の原因になるため、「セットの布団はいらない」と断言し、固めのマットに防水シーツとバスタオルで代用する方法を推奨した。ほかにも、1ヶ月しか使わないベビーバスや、脳の発達を促すために素手がよいとするミトン、体温調節の妨げになる靴下など、一般的に必須と思われがちなアイテムが不要である理由を次々と解説していく。



最後にHISAKOさんは、出産準備を完璧にすることが愛情だと錯覚してしまう心理に触れ、「赤ちゃんにとって一番の準備は、ママが休息を取れてリラックスできる環境づくり」だと説いた。事前にすべてを買い揃えるのではなく、本当に必要になったタイミングで買い足すという合理的なアプローチは、プレママたちの不安やプレッシャーを軽くする心強いアドバイスとなっている。