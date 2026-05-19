

「ゴディバ サマー コレクション −ニッポンの夏−」

ゴディバ ジャパンは、「ゴディバ サマー コレクション −ニッポンの夏−」を、5月20日から、全国のゴディバショップ、GODIVA cafe、およびゴディバ オンラインショップで販売する。

ゴディバ サマーコレクションのテーマは“ニッポンの夏”。遠い記憶の夏休みをチョコレートのコレクションで表現した。涼しげに泳ぐ金魚や睡蓮、風鈴、水藻などを描いたボックスが、どこか懐かしい気持ちを呼び起こしてくれる。4種類のチョコレートは冷凍庫で冷やすと、パリパリとしたチョコレートのシェルと、ひんやり冷たいフィリングの食感が楽しめる。「ゴディバ サマー コレクション −ニッポンの夏−4粒入＋マルチハンカチセット」は、アソートメント4粒入と、オリジナルのマルチハンカチをセットにした。ハンカチは50cm四方で使い勝手のよいサイズ。ちょっとしたギフトや自分用にもぴったりとなっている。

「ゴディバ サマー スペシャルセット」は、オリジナルデザインの保冷バッグと、チョコレートのアソートメント9粒入、Gキューブ ミルク4粒入、ラングドシャクッキー8枚入が入ったスペシャルセットになっている。A4サイズの縦型トート仕様の保冷バッグは日常使いにも便利だとか。オンラインショップで利用できるクーポン付きの「ゴディバ サマー スペシャルセット オンラインショップ限定」も用意した。

［小売価格］

ゴディバサマーコレクション−ニッポンの夏−4粒入：1512円

ゴディバサマーコレクション−ニッポンの夏−9粒入：2700円

ゴディバサマーコレクション−ニッポンの夏−12粒入：3564円

ゴディバサマーコレクション−ニッポンの夏−4粒入＋マルチハンカチセット：3410円

ゴディバサマースペシャルセット：5400円

ゴディバサマースペシャルセットオンラインショップ限定：5400円

簡易保冷ショッパー：165円

（すべて税込）

［発売日］5月20日（水）

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp