「どちらかで必ず貢献する」西武首位浮上の“隠れキーマン”を球界OBが指摘　「ポイントになってきている」

定位置奪取を狙う長谷川もいい働きを見せている（C）産経新聞社

パ・リーグは西武がいよいよ首位に立った。5月17日に行われた日本ハム戦（エスコンF）を6−3と勝利。

試合では1点を追う7回二死二塁から代打で出た岸潤一郎が左越えに逆転の1号2ランをマーク、状態の良さが目立つ主砲タイラー・ネビンも2試合連続となる7号2ランを放つなど、大技、小技をからめて得点シーンを演出した。

【パリーグ大混戦】西武4年ぶり単独首位!!最大の理由は「ネビンの存在と”捕手を変えた勇気”」オリックス/ソフトバンク急失速「監督が何をしたいのか謎」これから上がってくるチームは？

4月16日に最下位にいたチームが約1か月で急上昇、首位浮上したチームにどんな変化が起きているのか。球界内からも考察の声が上がっている。

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は5日18日に自身のYouTubeチャンネルに「【パリーグ大混戦】西武単独首位!!最大の理由は『ネビンの存在と“捕手を変えた勇気”』オリックス／ソフトバンク急失速『監督が何をしたいのか謎』これから上がってくるチームは？」と題した動画を更新。西武の戦いぶりに独自の考察を加えている。

西武の浮上の要因に関しては一つ目に「キャッチャーを古賀にかえたな」として、「これがでかかったと思う」と捕手変更も吉と出たとした。

さらに大きかったのは「ネビンが昇格してからすぐ打ってくれた」と主砲の働きを称える。

今季は故障で開幕から出遅れたものの、合流後は出場14試合で7本塁打の荒稼ぎ、打率.412、OPS1.407と状態の良さが目立つ。

その上で高木氏が隠れキーマンとして名前をあげたのが今季がプロ6年目シーズンとなる長谷川信哉だった。