張雪機車が今季5勝目、WSBKチェコ大会で2連勝を達成―中国メディア

2026年5月18日、中国メディア・中国新聞網は、スーパーバイク世界選手権チェコ大会で中国のオートバイメーカー「張雪機車（ZXMOTO）」のライダーが優勝し、今季5勝目を挙げたと報じた。

記事は、17日に開催された2026年スーパーバイク世界選手権チェコ大会のワールドSSPクラス決勝レース2において、オートバイメーカーの張雪機車のバレンティン・デビーズがヤマハのジャン・オンジュと何度も順位が入れ替わる激しい競り合いを演じた末、最終ラップの大詰めで鮮やかな追い抜きを成功させてトップでゴールしたと紹介した。

そして、前日のレース1も制したデビーズが今大会の優勝を飾り、チームと共に今季5勝目を達成したとしたほか、1大会で2レースとも制覇するのは3月のポルトガル大会に続き今シーズン2度目だと説明。今回の結果を受けてデビーズがライダーランキングで2位へ浮上し、張雪機車はメーカーランキング3位を維持していると紹介した。

記事によると、デビーズはレース後、ファイナルラップでは相手の裏をかいて仕掛けることに決めたと振り返るとともに、マシンの改良のおかげで非常に快適に走ることができ、ラップタイムも非常に速かったとチームへの感謝を述べた。

張雪機車の創設者の張雪（ジャン・シュエ）社長はSNS上で、5勝目は非常に大きな意義があり、チームは年間総合優勝を争う準備が整ったとコメントした。

次戦のスペイン・アラゴン大会は現地時間5月29〜31日に開催される予定。（編集・翻訳/川尻）