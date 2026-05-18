【『陽と月』×monogatary.com発売記念コラボコンテスト】大賞作品を公開！
2026年5月20日（水）発売のタナカヒロキ氏の初小説『陽と月』(KADOKAWA刊)の刊行を記念し開催された「『陽と月』×monogatary.com発売記念コラボコンテスト」の受賞作が決定しました。
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今回の書籍化記念コラボ企画では『陽と月』の作中でもモチーフの一つとなったLEGO BIG MORLの楽曲「Ray」をインスピレーションの源にした「今は会えないけれど、心にのこる人」のお題に計268作の応募作品が集まりました。
mongatary.com 運営スタッフによる1次選考、KADOKAWA編集チームによる２次選考を経て、最終選考作品として15作を選出。その15作品から、選考委員長 タナカヒロキ氏の選考により、大賞受賞作品と入賞作品が決定しましたのでお知らせいたします。
■▼大賞作品
■見えなくなるまで見送って／ 舞浜 シズク
【大賞作品『見えなくなるまで見送って』全文】
彼が乗るタクシーのテールランプが、見えなくなるまで見送って。
店内は暖色の照明に包まれ、グラスの触れ合う音や笑い声に満ちていた。宮城くんを想う人々が集まる送別会。彼はビールグラスを片手に持ち、三年前に私が指導者として配属式へ迎えに行った時の話を始めた。
「福島さんという苗字と役職だけをお聞きしていたので、勝手に男性の指導者が来るものだと思っていました。他の新人が同性の先輩方と会議室を出て配属先へ向かう中、僕はいつまでも福島さんが現れず、広い会議室で待ち続けていました。人事部の方が『福島さんは方向音痴で会議室が見つけられなかったみたいで。いま喫煙所にいると連絡がありましたので案内します』と言われ、訳の分からない人の元につくのだと落胆しました。煙草を吸いながら横柄な態度。そして現場の主任という怖い上司。そんな人を想像し、緊張しながら人事の方を追いかけ、長い廊下を渡り、階段を降りる。外に繋がるドアを開けると、瘦身でチャコールグレーのスーツを着た女性が煙草を吸っていました。『あの人が福島主任です』と紹介されて。福島さんは『ごめん、会議室に辿り着かなかったよ』って」
そう、あの時、私は加熱式タバコをもう一本セットして、「あなたは煙草を吸うの？」と訊いた。「ああ、はい」と宮城くんが答えて。彼もポケットから機器を取り出し、加熱される時間を二人で待った。煙草を差し込まれた機器がブルルと震えて「はい、吸えますよ」となり、水蒸気を吐き出しながら、私が同時に放った最初の指導はこうだった。
「宮城くんが提出した『三年後に成りたい自分』という新人研修の報告書を読んだけれど、あの内容って、一年後には自然に達成していると思う。あと、『こんな営業になりたい』って書いてあったけれど、一生営業を担当するわけじゃない。きっと君は様々な業務を担当するよ。それに、一生この会社にいるとも限らないよね。だから『こんな社会人になる』って考えてから書き直すと良いよ」
それから随分と一緒に煙草を加熱する時間を共有した。会社の喫煙所は私たちの会議室になった。ダンジョンみたいな会社内で、私はいつも会議室へ辿り着けなかった。だから彼は「打合せはもう喫煙所で良いです」と言ってくれるようになった。
あの日から三年。彼は全ての業務を覚え、効率よく改善し、新規の仕事を四つも作る社員に成長した。そんなある日、彼は有休が取りたいと言って来た。
「有休取得は自由だよ。特に理由の報告いらないよ」と私は言った。彼は右手で自身の加熱式煙草を口元へ持って行き、左手はポケットに突っこんだまま言った。「午前中は歯医者に行きます。午後は『こんな社会人になる』ということを三年考えた末に、花坂電器さんの面接を受けに行きます」
その態度が生意気で清々しくて。私は「色々と正直でよろしい」という言葉と水蒸気を吐き出した。
二次会の店を出ると夜風が湿っていて、新橋駅付近は終電を逃した人々のざわめきで満ちていた。私と彼は人混みを避けながら歩く。彼はタクシー乗り場の前で歩みを止める。
「本当にお世話になりました。福島さんは既婚者の年上でしたから本当に良かったです。僕は同世代か少し年下くらいの女性にしか興味ないですから。でも、もしかしたら僕はあなたのことが少し、少しだけ好きかもしれないな、と転職先の面接を受けているときに気付いたんですよね。転職はしたかったけれど、福島さんと離れるのは、ほんの少しだけ辛いと感じました」
私は笑いながら「私を少し、少しだけ好きかもしれないな、と想ってくれてありがとう。で、最後はどうする？」と両腕を広げて訊いた。彼は少し戸惑いながら答えた。
「そうですね……。握手、して貰って良いですか」
「握手で良いの？ ハグじゃなくて？」
「はい。握手だけで良いです」
「まあ……。別に良いけれど」と私は広げた両腕を戻し、右手を差し出す。
指先が触れたとき、胸の奥で何かが軋んだ。
握手と終電が過ぎた新橋駅付近は、朝まで帰らないと決めた人々が笑いながら、泣きながら歩いてくる場所であり、誰かを見送るためにタクシーを一台停めてくれる場所でもあった。
「先に福島さんをお送りします。僕はそのままこのタクシーで自宅へ帰ります。こんなに酔っている福島さんを最後に見られて、とても貴重な時間でした」
タクシーの中はエンジンが回る音だけで。
無言のまま、彼は私の右手の甲を覆い隠すように、自身の掌で包んでくる。暖かい車内の温度をその掌の温度が超えて行く。料金メーターのデジタルな数字が静かに刻まれていく。二人の距離を測るように増えていく。
自宅前でタクシーが停まると、彼は私へ被せた手を放す。そして、車内の温度へ戻された私の手を長く見つめる。言葉はなかった。加熱式煙草の充電は切れて。もう加熱出来なくなっていて。
彼が乗るタクシーのテールランプが、見えなくなるまで見送って。
【選考委員長 タナカヒロキ氏による選評】
僕は名前のない感情とか、色とか、時間とかが好きです。
すべてはっきりとしたものじゃなくてもいいと思うから。
曖昧を愛したい。
この作品の中にあるのは“名前のない関係”だ。
それをこんなにも手に取るように描かれてしまった日には僕は恥ずかしいのか、悔しいのか、嬉しいのか。
名前のない感情が疼きました。
疼かされたら負けです。
いや勝ちです。
【大賞受賞者 舞浜 シズク氏によるコメント】
見送る光の揺らぎに、言葉では触れられない感情を託しました。
読んでくださった皆さまの心にも、あの夜の湿った風がそっと吹き抜けていたなら幸いです。
そして、この作品に目を留め、丁寧に選考してくださった方々にも、深く感謝しています。
ありがとうございました。
■▼入賞作品
■海馬に花束を／ 夜明いふ
【選考委員長 タナカヒロキ氏による選評】
大切な人に忘れられた日々の中で急に名前を呼ばれたら嬉しくてどうにかなってしまう。
たとえお爺さんになった時だとしても。
僕も大切な人よりも先に死にたいです。
■残る春 ／遠慮白雨
【選考委員長 タナカヒロキ氏による選評】
思い出すだけで奥歯を噛み締めてしまうような学生時代の記憶は誰にでもある。
むず痒く、目を背けたくても瞼の裏にこびり付いた記憶だ。
それは大事件ではなく、自分じゃなきゃ見落とすような些細な出来事。
見落とせなかったせいで死ぬまで覚えている。
■天国三十年生／君色文庫
【選考委員長 タナカヒロキ氏による選評】
じいちゃんばあちゃん、子供、犬猫の話にめっぽう弱い。
でもこの作品はそれだけじゃない。
自分が年を重ねることで、自分の手を見てばあちゃんの手に似てきたと描かれている。
気づけば僕も自分の手を見ていた。
■日だまりは、甘く甘く甘く／夕記すい
【選考委員長 タナカヒロキ氏による選評】
じいちゃんばあちゃん、子供、犬猫の話にめっぽう弱い。（2回目）
正直に言うとこの作品も大賞にしたかったくらい好きだ。
孫は孫らしく甘えたり、しっかりしてきたりを繰り返す。
やっぱばあちゃんすげぇなと僕も自分のばあちゃんに対して思う。
■最後まで、未読のまま ／桃栗かきぴー
【選考委員長 タナカヒロキ氏による選評】
日常と非日常の線引きを考える。
イレギュラーだって数日経てばレギュラーとなりそれは日常。
「木綿のハンカチーフ」という昔の曲を思い出した。
既読というワードが現在に引き戻してくれた。
■■『陽と月』 (タナカヒロキ / KADOKAWA刊)について
吃音症のバンドマンが描く、実話をもとにした音楽小説
“才能がない者のためにバンドがあって欲しい。
上手く言葉が出ない者のために歌があって欲しい。
そのどちらもロックが昇華して欲しい。”
吃音の作詞家が、最愛の親友へ贈る、最初で最後のラブレター
バンドで成功することを目指し、夢と現実の狭間を生きる、吃音症のバンドマン・月。太陽のような性格で天然だが、音楽の才能に溢れている親友のバンドマン・陽。
対照的な2人のバンドは、当初はどちらも華々しくデビューした。
しかし両者はその後、まったく違う道を歩んでいき……
夢は叶わなかったら不幸なのか。売れたら本当に幸せなのか。そんな想いの中で揺れ動きながらバンドマンとして進んだ先に2人が見たものとは。
吃音症でもある「LEGO BIG MORL」のギタリスト・タナカヒロキが描く、圧倒的青春小説。
https://www.kadokawa.co.jp/product/322506000207/
■■著者プロフィール
タナカヒロキ(LEGO BIG MORL)
2006年結成のロックバンド・LEGO BIG MORLのギタリスト。エモーショナルなサウンドで人気を集める3人組バンドで、主に作詞を担当。繊細かつ鮮烈な歌詞で聴く者の心を魅了している。
自身も吃音者であり、吃音をテーマにしたメディア『KITSU』を運営。
本書が初著書。
X：https://x.com/tanakawakame
Instagram：https://www.instagram.com/hiroki2133/
KITSU：https://kitsu.jp/
LEGO BIG MORL
カナタタケヒロ（Vo, G）、タナカヒロキ（G）、ヤマモトシンタロウ（B）の三人組ロックバンド。2006年に結成され、08年6月に初のミニアルバム「Tuesday and Thursday」をリリース。09年1月に1stアルバム「Quartette Parade」でメジャーデビュー。19年9月に現在の3人体制となり22年に日本クラウンより再メジャーデビュー。同年3月にメジャー復帰作となるアルバム「kolu_kokolu」をリリース。結成20周年イヤーとなる今年は、結成記念日である3月28日のSpotify O-Crest公演を皮切りに、全国7ヶ所8公演のツアーを開催予定。
Official Site：http://www.legobigmorl.jp/
X：http://x.com/legobigmorl
Facebook：https://www.facebook.com/legobigmorl
YouTube：https://www.youtube.com/@legobigmorl4229
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今回の書籍化記念コラボ企画では『陽と月』の作中でもモチーフの一つとなったLEGO BIG MORLの楽曲「Ray」をインスピレーションの源にした「今は会えないけれど、心にのこる人」のお題に計268作の応募作品が集まりました。
■▼大賞作品
■見えなくなるまで見送って／ 舞浜 シズク
【大賞作品『見えなくなるまで見送って』全文】
彼が乗るタクシーのテールランプが、見えなくなるまで見送って。
店内は暖色の照明に包まれ、グラスの触れ合う音や笑い声に満ちていた。宮城くんを想う人々が集まる送別会。彼はビールグラスを片手に持ち、三年前に私が指導者として配属式へ迎えに行った時の話を始めた。
「福島さんという苗字と役職だけをお聞きしていたので、勝手に男性の指導者が来るものだと思っていました。他の新人が同性の先輩方と会議室を出て配属先へ向かう中、僕はいつまでも福島さんが現れず、広い会議室で待ち続けていました。人事部の方が『福島さんは方向音痴で会議室が見つけられなかったみたいで。いま喫煙所にいると連絡がありましたので案内します』と言われ、訳の分からない人の元につくのだと落胆しました。煙草を吸いながら横柄な態度。そして現場の主任という怖い上司。そんな人を想像し、緊張しながら人事の方を追いかけ、長い廊下を渡り、階段を降りる。外に繋がるドアを開けると、瘦身でチャコールグレーのスーツを着た女性が煙草を吸っていました。『あの人が福島主任です』と紹介されて。福島さんは『ごめん、会議室に辿り着かなかったよ』って」
そう、あの時、私は加熱式タバコをもう一本セットして、「あなたは煙草を吸うの？」と訊いた。「ああ、はい」と宮城くんが答えて。彼もポケットから機器を取り出し、加熱される時間を二人で待った。煙草を差し込まれた機器がブルルと震えて「はい、吸えますよ」となり、水蒸気を吐き出しながら、私が同時に放った最初の指導はこうだった。
「宮城くんが提出した『三年後に成りたい自分』という新人研修の報告書を読んだけれど、あの内容って、一年後には自然に達成していると思う。あと、『こんな営業になりたい』って書いてあったけれど、一生営業を担当するわけじゃない。きっと君は様々な業務を担当するよ。それに、一生この会社にいるとも限らないよね。だから『こんな社会人になる』って考えてから書き直すと良いよ」
それから随分と一緒に煙草を加熱する時間を共有した。会社の喫煙所は私たちの会議室になった。ダンジョンみたいな会社内で、私はいつも会議室へ辿り着けなかった。だから彼は「打合せはもう喫煙所で良いです」と言ってくれるようになった。
あの日から三年。彼は全ての業務を覚え、効率よく改善し、新規の仕事を四つも作る社員に成長した。そんなある日、彼は有休が取りたいと言って来た。
「有休取得は自由だよ。特に理由の報告いらないよ」と私は言った。彼は右手で自身の加熱式煙草を口元へ持って行き、左手はポケットに突っこんだまま言った。「午前中は歯医者に行きます。午後は『こんな社会人になる』ということを三年考えた末に、花坂電器さんの面接を受けに行きます」
その態度が生意気で清々しくて。私は「色々と正直でよろしい」という言葉と水蒸気を吐き出した。
二次会の店を出ると夜風が湿っていて、新橋駅付近は終電を逃した人々のざわめきで満ちていた。私と彼は人混みを避けながら歩く。彼はタクシー乗り場の前で歩みを止める。
「本当にお世話になりました。福島さんは既婚者の年上でしたから本当に良かったです。僕は同世代か少し年下くらいの女性にしか興味ないですから。でも、もしかしたら僕はあなたのことが少し、少しだけ好きかもしれないな、と転職先の面接を受けているときに気付いたんですよね。転職はしたかったけれど、福島さんと離れるのは、ほんの少しだけ辛いと感じました」
私は笑いながら「私を少し、少しだけ好きかもしれないな、と想ってくれてありがとう。で、最後はどうする？」と両腕を広げて訊いた。彼は少し戸惑いながら答えた。
「そうですね……。握手、して貰って良いですか」
「握手で良いの？ ハグじゃなくて？」
「はい。握手だけで良いです」
「まあ……。別に良いけれど」と私は広げた両腕を戻し、右手を差し出す。
指先が触れたとき、胸の奥で何かが軋んだ。
握手と終電が過ぎた新橋駅付近は、朝まで帰らないと決めた人々が笑いながら、泣きながら歩いてくる場所であり、誰かを見送るためにタクシーを一台停めてくれる場所でもあった。
「先に福島さんをお送りします。僕はそのままこのタクシーで自宅へ帰ります。こんなに酔っている福島さんを最後に見られて、とても貴重な時間でした」
タクシーの中はエンジンが回る音だけで。
無言のまま、彼は私の右手の甲を覆い隠すように、自身の掌で包んでくる。暖かい車内の温度をその掌の温度が超えて行く。料金メーターのデジタルな数字が静かに刻まれていく。二人の距離を測るように増えていく。
自宅前でタクシーが停まると、彼は私へ被せた手を放す。そして、車内の温度へ戻された私の手を長く見つめる。言葉はなかった。加熱式煙草の充電は切れて。もう加熱出来なくなっていて。
彼が乗るタクシーのテールランプが、見えなくなるまで見送って。
【選考委員長 タナカヒロキ氏による選評】
僕は名前のない感情とか、色とか、時間とかが好きです。
すべてはっきりとしたものじゃなくてもいいと思うから。
曖昧を愛したい。
この作品の中にあるのは“名前のない関係”だ。
それをこんなにも手に取るように描かれてしまった日には僕は恥ずかしいのか、悔しいのか、嬉しいのか。
名前のない感情が疼きました。
疼かされたら負けです。
いや勝ちです。
【大賞受賞者 舞浜 シズク氏によるコメント】
見送る光の揺らぎに、言葉では触れられない感情を託しました。
読んでくださった皆さまの心にも、あの夜の湿った風がそっと吹き抜けていたなら幸いです。
そして、この作品に目を留め、丁寧に選考してくださった方々にも、深く感謝しています。
ありがとうございました。
■▼入賞作品
■海馬に花束を／ 夜明いふ
【選考委員長 タナカヒロキ氏による選評】
大切な人に忘れられた日々の中で急に名前を呼ばれたら嬉しくてどうにかなってしまう。
たとえお爺さんになった時だとしても。
僕も大切な人よりも先に死にたいです。
■残る春 ／遠慮白雨
【選考委員長 タナカヒロキ氏による選評】
思い出すだけで奥歯を噛み締めてしまうような学生時代の記憶は誰にでもある。
むず痒く、目を背けたくても瞼の裏にこびり付いた記憶だ。
それは大事件ではなく、自分じゃなきゃ見落とすような些細な出来事。
見落とせなかったせいで死ぬまで覚えている。
■天国三十年生／君色文庫
【選考委員長 タナカヒロキ氏による選評】
じいちゃんばあちゃん、子供、犬猫の話にめっぽう弱い。
でもこの作品はそれだけじゃない。
自分が年を重ねることで、自分の手を見てばあちゃんの手に似てきたと描かれている。
気づけば僕も自分の手を見ていた。
■日だまりは、甘く甘く甘く／夕記すい
【選考委員長 タナカヒロキ氏による選評】
じいちゃんばあちゃん、子供、犬猫の話にめっぽう弱い。（2回目）
正直に言うとこの作品も大賞にしたかったくらい好きだ。
孫は孫らしく甘えたり、しっかりしてきたりを繰り返す。
やっぱばあちゃんすげぇなと僕も自分のばあちゃんに対して思う。
■最後まで、未読のまま ／桃栗かきぴー
【選考委員長 タナカヒロキ氏による選評】
日常と非日常の線引きを考える。
イレギュラーだって数日経てばレギュラーとなりそれは日常。
「木綿のハンカチーフ」という昔の曲を思い出した。
既読というワードが現在に引き戻してくれた。
■■『陽と月』 (タナカヒロキ / KADOKAWA刊)について
吃音症のバンドマンが描く、実話をもとにした音楽小説
“才能がない者のためにバンドがあって欲しい。
上手く言葉が出ない者のために歌があって欲しい。
そのどちらもロックが昇華して欲しい。”
吃音の作詞家が、最愛の親友へ贈る、最初で最後のラブレター
バンドで成功することを目指し、夢と現実の狭間を生きる、吃音症のバンドマン・月。太陽のような性格で天然だが、音楽の才能に溢れている親友のバンドマン・陽。
対照的な2人のバンドは、当初はどちらも華々しくデビューした。
しかし両者はその後、まったく違う道を歩んでいき……
夢は叶わなかったら不幸なのか。売れたら本当に幸せなのか。そんな想いの中で揺れ動きながらバンドマンとして進んだ先に2人が見たものとは。
吃音症でもある「LEGO BIG MORL」のギタリスト・タナカヒロキが描く、圧倒的青春小説。
https://www.kadokawa.co.jp/product/322506000207/
■■著者プロフィール
タナカヒロキ(LEGO BIG MORL)
2006年結成のロックバンド・LEGO BIG MORLのギタリスト。エモーショナルなサウンドで人気を集める3人組バンドで、主に作詞を担当。繊細かつ鮮烈な歌詞で聴く者の心を魅了している。
自身も吃音者であり、吃音をテーマにしたメディア『KITSU』を運営。
本書が初著書。
X：https://x.com/tanakawakame
Instagram：https://www.instagram.com/hiroki2133/
KITSU：https://kitsu.jp/
LEGO BIG MORL
カナタタケヒロ（Vo, G）、タナカヒロキ（G）、ヤマモトシンタロウ（B）の三人組ロックバンド。2006年に結成され、08年6月に初のミニアルバム「Tuesday and Thursday」をリリース。09年1月に1stアルバム「Quartette Parade」でメジャーデビュー。19年9月に現在の3人体制となり22年に日本クラウンより再メジャーデビュー。同年3月にメジャー復帰作となるアルバム「kolu_kokolu」をリリース。結成20周年イヤーとなる今年は、結成記念日である3月28日のSpotify O-Crest公演を皮切りに、全国7ヶ所8公演のツアーを開催予定。
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