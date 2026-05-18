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YouTubeチャンネル「アキヒトのゲームチャンネル」が、『まずはコレ！PS5 日本語専用モデルにおすすめの周辺機器 3 選』と題した動画を公開した。動画では、PS5日本語専用モデルを購入したユーザー向けに、ゲームプレイを快適にするために揃えておきたい周辺機器を3つ厳選して紹介している。



動画の冒頭でアキヒトは、PS5には様々な周辺機器があり、どれを買うべきか迷う人が多いと指摘。そこで、日本語専用モデルに焦点を当て、なるべく早く揃えたいおすすめアイテムとその取り付け手順を詳しく解説した。



最初に紹介されたのは、純正品の「縦置きスタンド」。日本語専用モデルには横置き用のフットしか付属しておらず、スタンドなしでの縦置きは転倒による故障のリスクがあると説明。サードパーティ製も存在するが、純正品ならではの「絶妙な細さのシルバーリングが本体の高級感を見事に引き立ててくれます」とデザイン性を高く評価し、安定感と安心感が抜群だと語った。



続いて紹介されたのは、パッケージ版ソフトやBlu-rayを楽しむために欠かせない「ディスクドライブ」。日本語専用モデルには標準搭載されていないため、ディスクを読み込ませるには後付けが必要になる。動画では、本体カバーの外し方からドライブの装着、インターネット接続による登録手順までを丁寧に実演した。



3つ目に挙げたのは、保存容量を拡張する「M.2 SSD」。本体の実質使用可能なストレージ容量は約670GBにとどまるため、ゲームソフトを複数保存するとすぐに容量不足に陥ると指摘。公式ライセンスを取得した「WD_BLACK SN850P」を取り上げ、「容量不足でソフトを削除したり再インストールしたりする手間がなくなるのです」とメリットを強調し、精密な取り付け作業やフォーマット設定までを細かく解説した。



最後に、紹介した3つの周辺機器を振り返り、特に長くゲームを楽しむならM.2 SSDは必須だと総括。これからPS5日本語専用モデルで本格的にゲームをプレイしたいユーザーにとって、失敗しない周辺機器選びと確実なセットアップ手順が学べる実用的な内容となっている。