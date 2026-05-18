森田理香子が師匠の岡本綾子、先輩たちと久しぶりの4ショットを投稿 「可愛い!!」「表情が末っ子満開」とファンも大喜び
森田理香子が自身のインスタグラムを更新。師匠の岡本綾子、門下生の表純子、青山加織と4人で撮った写真を投稿した。
【写真】チーム岡本、笑顔の4ショット
「師匠と先輩と久しぶりに会えて嬉しい」と再会を喜ぶ森田。「なんかやっぱり落ち着く」「ありがとうございました」と嬉しそうに綴っていた。4人が集まったのは岡本が所属するダイワボウホールディングスのグループ企業、DIS（ダイワボウ情報システム）が主催した「感謝の集い プロアマ大会」だった。岡本をはじめ門下生たちも参加する恒例のイベントだ。岡本の隣でニコニコ笑顔を浮かべる森田を見たファンは「可愛い!!」「師匠と嬉しそうやね」「親分の前だと表情が末っ子満開のプロ」など、楽しそうにコメントを寄せていた。2013年には賞金女王に輝いた森田だったが、その後、不振に陥り、18年のシーズン終了後に休養宣言をしてツアーからは離れていた。しかし24年の開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」で6年ぶりに復帰すると、いきなり予選を通過して大きな話題となった。昨年はレギュラーツアー1試合、ステップ・アップ・ツアー2試合に参戦、今年も「ヤマハレディースオープン葛城」に参戦している。
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