“スタンガン強盗”10代少年2人再逮捕　なぜ同世代だけ狙う？「年上には勝てないかも」　男子高校生脅し現金奪ったか　名古屋市

名古屋市・東区の駐輪場で4月、無職の16歳の少年と14歳の男子中学生がスタンガンとナイフで男子高校生2人を脅し、現金2万8000円を奪ったとして再逮捕された。一部のメンバーは「反抗しなさそうな同年代を狙った」と話し、別の少年と少女を含む4人で犯行に及んだとみられている。

「早く出しゃあ」男子高校生2人を脅す

少年グループは目出し帽をかぶり、同年代を狙ってスタンガン強盗をしていたとみられる。

再逮捕されたのは、無職の少年（16）と男子中学生（14）。

4月5日、名古屋市・東区の駐輪場で「早く出しゃあ（早く出せ）」などと男子高校生2人をスタンガンとナイフで脅し、現金2万8000円を奪った疑いが持たれている。

「同年代の反抗しなさそうな人狙った」

少年らは、警察に保護された別の少年と少女を含む4人で犯行に及んだとみられている。

警察によると、一部のメンバーは「年上には勝てないかもしれず、年下だとかわいそうだから、同年代の反抗しなさそうな人を狙った」と話している。

少年ら2人は容疑をおおむね認めている。

（「イット！」5月15日放送より）