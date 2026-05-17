[5.17 オランダ・エールディビジ第34節](アベ・レンストラ・スタディオン)

※21:30開始

<出場メンバー>

[ヘーレンフェーン]

先発

GK 22 B. Klaverboer

DF 3 M. Willemsen

DF 4 S. Kersten

DF 19 V. Zagaritis

DF 45 O. Braude

MF 6 J. van Overeem

MF 10 R. Meerveld

MF 11 ルカ オイエン

MF 16 M. Linday

MF 20 ジェイコブ・トレンスコウ

FW 9 ディラン・フェンテ

控え

GK 31 N. Bakker

GK 44 アンドリアス ノッペート

DF 15 M. Egbring

DF 17 N. Hopland

DF 28 H. Petrov

DF 38 I. Mulder

MF 8 L. Brouwers

MF 35 I. Ahmed

MF 36 N. Courtens

FW 18 L. Nordås

FW 40 C. Bonevacia

FW 50 E. Gürbüz

監督

Robin Veldman

[アヤックス]

先発

GK 26 M. Paes

DF 2 ルーカス・ローザ

DF 3 アントン・ガーエイ

DF 4 板倉滉

DF 15 ユーリ・バース

MF 18 デイビィ・クラーセン

MF 24 ジョルシー・モキオ

MF 48 ショーン・ステュア

FW 11 ミカ・ゴドツ

FW 23 スティーブン・ベルフハイス

FW 25 ボウト・ベグホルスト

控え

GK 52 P. Reverson

GK 58 V. van der Velde

DF 30 アーロン・バウマン

DF 32 冨安健洋

DF 45 R. van de Pavert

DF 50 M. Muzungu

MF 6 ユーリ・レヘール

MF 10 オスカル・グロフ

FW 7 M. Carrizo

FW 9 カスパー・ドルベリ

FW 19 ドン・コナデュ

FW 43 ラヤーン・ブニーダ

監督

ガルシア・ジュニェントオスカル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります