ヘーレンフェーンvsアヤックス スタメン発表
[5.17 オランダ・エールディビジ第34節](アベ・レンストラ・スタディオン)
※21:30開始
<出場メンバー>
[ヘーレンフェーン]
先発
GK 22 B. Klaverboer
DF 3 M. Willemsen
DF 4 S. Kersten
DF 19 V. Zagaritis
DF 45 O. Braude
MF 6 J. van Overeem
MF 10 R. Meerveld
MF 11 ルカ オイエン
MF 16 M. Linday
MF 20 ジェイコブ・トレンスコウ
FW 9 ディラン・フェンテ
控え
GK 31 N. Bakker
GK 44 アンドリアス ノッペート
DF 15 M. Egbring
DF 17 N. Hopland
DF 28 H. Petrov
DF 38 I. Mulder
MF 8 L. Brouwers
MF 35 I. Ahmed
MF 36 N. Courtens
FW 18 L. Nordås
FW 40 C. Bonevacia
FW 50 E. Gürbüz
監督
Robin Veldman
[アヤックス]
先発
GK 26 M. Paes
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 4 板倉滉
DF 15 ユーリ・バース
MF 18 デイビィ・クラーセン
MF 24 ジョルシー・モキオ
MF 48 ショーン・ステュア
FW 11 ミカ・ゴドツ
FW 23 スティーブン・ベルフハイス
FW 25 ボウト・ベグホルスト
控え
GK 52 P. Reverson
GK 58 V. van der Velde
DF 30 アーロン・バウマン
DF 32 冨安健洋
DF 45 R. van de Pavert
DF 50 M. Muzungu
MF 6 ユーリ・レヘール
MF 10 オスカル・グロフ
FW 7 M. Carrizo
FW 9 カスパー・ドルベリ
FW 19 ドン・コナデュ
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
監督
ガルシア・ジュニェントオスカル
※21:30開始
<出場メンバー>
[ヘーレンフェーン]
先発
GK 22 B. Klaverboer
DF 3 M. Willemsen
DF 4 S. Kersten
DF 19 V. Zagaritis
DF 45 O. Braude
MF 6 J. van Overeem
MF 10 R. Meerveld
MF 11 ルカ オイエン
MF 16 M. Linday
FW 9 ディラン・フェンテ
控え
GK 31 N. Bakker
GK 44 アンドリアス ノッペート
DF 15 M. Egbring
DF 17 N. Hopland
DF 28 H. Petrov
DF 38 I. Mulder
MF 8 L. Brouwers
MF 35 I. Ahmed
MF 36 N. Courtens
FW 18 L. Nordås
FW 40 C. Bonevacia
FW 50 E. Gürbüz
監督
Robin Veldman
[アヤックス]
先発
GK 26 M. Paes
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 4 板倉滉
DF 15 ユーリ・バース
MF 18 デイビィ・クラーセン
MF 24 ジョルシー・モキオ
MF 48 ショーン・ステュア
FW 11 ミカ・ゴドツ
FW 23 スティーブン・ベルフハイス
FW 25 ボウト・ベグホルスト
控え
GK 52 P. Reverson
GK 58 V. van der Velde
DF 30 アーロン・バウマン
DF 32 冨安健洋
DF 45 R. van de Pavert
DF 50 M. Muzungu
MF 6 ユーリ・レヘール
MF 10 オスカル・グロフ
FW 7 M. Carrizo
FW 9 カスパー・ドルベリ
FW 19 ドン・コナデュ
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
監督
ガルシア・ジュニェントオスカル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります