5月23日まで開催される第79回カンヌ国際映画祭。日本からはコンペティション部門に『箱の中の羊』をはじめ、『急に具合が悪くなる』『ナギダイアリー』が出品され、綾瀬はるか（41）や松たか子（48）がレッドカーペットを歩き、国内でも注目されている。

そんなカンヌでは、昨年に続いてドレスコードに「ヌード（裸）禁止」が掲げられ、シースルー素材を使った"ほぼ裸"に見えるドレスは「映画祭の品位を保つため」着用を認めないとした。セレブたちが競うように露出度を上げていた「ネイキッドドレス」ブームに、映画祭側が「ここから先は認めない」と線を引いた形だ。

【全身を見る】カンヌでの松たか子の立ち姿ほか、物議を醸したフローレンス・ピューの露出が多いドレス、強調したバストトップがおそろいのカーダシアン家の衣装など

昨年のカンヌ映画祭開幕直前、オフィシャルサイトに追記された一文は、スタイリスト業界に衝撃を与えた。

「品位上の理由から、ヌードはレッドカーペット及びフェスティバル会場全域において禁止とする」

スタッフには違反者の入場拒否権限も与えられた。突然の新ルールは昨年、混乱を招いたが、今年はとりわけ「過度な透け感」が警戒されている。

海外ジャーナリストが続ける。

「2010年代半ば以降からレッドカーペットでは"ブーム"が加速。火付け役のひとりとされるのが、現在38歳のリアーナが2014年に、アメリカ・ファッション・デザイナー協議会（CFDA）主催の授賞式「CFDA ファッション アワード」で披露したドレスです。

全身にクリスタルを散りばめたようなシースルーのドレスで、胸元を大胆に見せたその装いは大きな話題となり、ブームを象徴する一着となりました。これをきっかけに、ブームは過熱。2018年、カンヌに登場したアメリカの女優、ケンダル・ジェンナー（30）は、スキャパレッリのシースルー素材を使ったドレスを着用し、 "ネイキッドドレス時代"を代表する存在となりました」

当初は「エレガントな肌見せ」として受け入れられていたネイキッドドレスだが、2022年、ローマで開かれたヴァレンティノ・オートクチュールショーで、イギリスの女優、フローレンス・ピュー（30）は、胸元が完全に透けたフクシアピンクのチュールドレス姿を披露したのを境に、「生々しい」「品がない」といった批判がSNS上で噴出するようになった。

フローレンスはInstagramで、「布越しに私の乳首が見えただけで、なぜそれほど取り乱すのか。男性が女性の体を公然と貶めることが、いかに簡単に行われるのかを目の当たりにした」と怒りをあらわに。この発言は「ボディポジティブの宣言」として拡散され、"女性の体を誰が評価するのか"という議論にまで発展した。

ネイキッドドレス、過熱する背景

「こうしたドレスは、単純に露出を競う"セクシー衣装"ではありません。体型や年齢を隠さないボディポジティブ、SNSで一瞬にして拡散される話題性、そして1990年代リバイバルの中で再評価されるスリップドレスやランジェリー風ファッション。そのすべてが、透けるドレス、肌を見せるドレスへと流れ込んでいます。

その根底には、かつて"セックスシンボル"の名のもと、男性によって性的対象として扱われてきた女性の体を、女性自身が"取り戻す"という意識もある。自分の体をどう見せるかを自分で決める、"主導権の表明"としても機能しています」（同前）

もっとも、露出表現は次第に過熱している。2026年のグラミー賞ではチャペル・ローンが乳首ピアス風リングをあしらったネイキッドドレスで登場し、ドイツ出身のスーパーモデルであるハイディ・クルム（52）は自身の体を石膏型取りした"究極のヌードレザードレス"を披露した。

メットガラでも、ケンダルとその妹であるカイリー・ジェンナー（28）、キム・カーダシアン（45）が胸元の"見せ方"で話題を集めたが、米ファッション業界紙「WWD」は、ジェンナー家／カーダシアンの衣装に共通する要素を「nipple」だと皮肉まじりに指摘している。

こうした流れに、カンヌが"待った"をかけた。しかし、ファッション界の反応は複雑だ。「マリ・クレール」やCNNは「"ヌード（裸）"の定義が曖昧なままだ」と指摘している。

「誰が」「どこまで」見せてよいと判断するのか

ドレスコードをめぐる緊張はカンヌに限らないが、世界最高峰の映画祭が「ヌード禁止」を明文化した意味は大きい。レッドカーペットでは昔から、「格式」と「自己表現」のせめぎ合いが繰り返されている。

女性の体を「誰が」「どこまで」見せてよいと判断するのか。「品位」を守るためのルールか、「表現の自由」への介入か。華やかなレッドカーペットの足元で、その境界線はいま揺れている。