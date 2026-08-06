NEWSポストセブン

【福原遥インタビュー・撮り下ろし】「人に弱みを見せることも大事だなって最近思います」 ヒット映画続編では戦争を伝える教師を熱演

「小さい頃は俳優になるなんて思ってなかったんです」。子役としてデビューし、今や数々の作品で主役を務める俳優、福原遥（27）。活動の中で大切にし…