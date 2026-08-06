NEWSポストセブン
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《宮崎麗果へのDV発覚》警察沙汰の黒木啓司、“君も僕と同じ気持ちだったらいいのに”アップしていた意味深動画【脱税事件で怒りがエスカレートか】
黒木啓司（46）が離婚協議中の妻であるインフルエンサーで実業家の宮崎麗果（38）とのトラブルで警察沙汰になったことが発覚した。黒木を知る関係者…
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《今度は黒木啓司が“DVトラブル”で逮捕》妻・宮崎麗華は10キロ激ヤセ、へそ出しウェアから骨が浮き出て… 黒木は「まさに転落人生」嘆き節
〈痩せ過ぎてませんか？？食べられていますか？？〉〈鍛えるよりまずは食べましょう〉──インフルエンサーで実業家の宮崎麗果（38）が8月5日にInstag…
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【TikTok配信での「ファンいじり」が評判】#Mooove!の新メンバー・織莉叶はなぜ幼少期から「黒猫になりたい」と公言してきたのか
昨年12月にアイドルグループ＃Mooove!に加入し、2026年に入って雑誌掲載が相次いでいる織莉叶。ステージでも誌面でも快進撃をつづける彼女が、新発…
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板東英二さんが「小学校の先生」になるつもりだったのにプロ野球に進んだ理由 本人が明かしていた野球を始めたきっかけと中日入りを選んだ真相
元プロ野球の中日ドラゴンズのエースで、タレントしても活躍した板東英二さんが7月22日に慢性心不全のために死去。86歳だった。徳島商のエースとし…
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「舌を入れてきたから歯と口でブロック」「『台本が飛んでしまうからやめてください』と拒絶」元ジャンポケ斉藤の不同意性交公判、被害女性は断固として「不同意」主張【斉藤慎二被告に検察は懲役7年求刑】
2024年7月、新宿区内でテレビ番組のロケ中、ロケバス車内で20代の共演女性・Aさんに性的暴行を加えたなどとして、不同意性交等の罪に問われている元…
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板東英二さんが語っていた「もしも甲子園に出ていなかったらボクの人生はどうなったか」 満州引き上げ後に入学した小学校時代から抱いていた夢とは
元プロ野球の中日ドラゴンズのエースで、タレントしても活躍した板東英二さんが7月22日に慢性心不全のために死去。86歳だった。徳島商のエースとし…
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《ワントーンコーデの後頭部に小さなリボン》紀子さまの“一点ガーリー主義”ファッションの裏の心配り “完璧主義で萎縮させない”柔らかさを演出
"上品ガーリー"なファッションにも注目が集まっている秋篠宮妃紀子さま。能登半島地震の復興状況を視察するため、7月23日に石川県輪島市を訪問された…
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【福原遥インタビュー・撮り下ろし】「人に弱みを見せることも大事だなって最近思います」 ヒット映画続編では戦争を伝える教師を熱演
「小さい頃は俳優になるなんて思ってなかったんです」。子役としてデビューし、今や数々の作品で主役を務める俳優、福原遥（27）。活動の中で大切にし…
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《人気セクシー女優が25歳で植物状態に》1日5〜6グラムを摂取…ケタミン依存克服のため高級施設に入所するも8日後に心停止、約4.5億円で和解【アメリカ】
ケタミン依存症を克服しようと、高額なリハビリ施設に入所した25歳の人気セクシー女優。しかし、入所からわずか8日後、彼女は施設内で心停止に陥っ…
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《「斉藤慎二はモンスター」と被害女性》「ためらいなくキスされ口腔性交」「会社で『あの子だよ』と噂されて…」涙ながらに訴えた被害後の“深刻なPTSD”「仕事もすべて失った」【元ジャンポケ斉藤・公判】
2024年7月、新宿区内でテレビ番組のロケ中、ロケバス車内で20代の共演女性・Aさんに性的暴行を加えたなどとして、不同意性交等の罪に問われている元…
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【左足首のテーピングはどんどん分厚く、出血も…】安青錦が「満身創痍の名古屋場所・復活Vで大関復帰」の“大きな代償”
名古屋場所で大関・霧島、関脇・熱海富士との巴戦による優勝決定戦を制した安青錦。夏場所の全休で関脇に陥落していたが、史上初の10勝以上での大関…
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大谷翔平、「ホームランボールを返してほしい」と観客に異例の申し出 初観戦の長男に贈りたい…回収にこだわった背景にあったのは“幼き日の父との記憶”か
「カーン！」という快音を響かせ、打球がライトスタンドへと吸い込まれる。それを見届けた大谷翔平（32才）は、お茶目に舌を出しながらゆっくりと走り…
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《ほんのり透け素材の“技あり”ワンピ》愛子さまの伊勢神宮参拝、居合わせた人物が“真正面ショット”撮影の裏側明かす
天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが8月2日、約2年ぶりに三重県の伊勢神宮を訪問された。参拝中や移動中など一般の人々の目に触れる機会も多く、SNS上…
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《屋外テラスやプールでリフレッシュ》大谷翔平「夏場の強さ」を支える真美子さんとの“おうち時間”…2児の育児を見据えた「巨大ベントレーへの乗り換え」も
調子を上げてきた--ドジャース・大谷翔平（32）は8月5日（現地時間）、カブス戦にフル出場。チームは敗れたものの、大谷は先頭打者本塁打を含む2本…
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《森山裕・自民党前幹事長インタビュー》皇室典範改正、副首都構想、消費税減税…高市政権支持率低下で変わる永田町の風景 愛子さまの高い人気も反映か
高市早苗・首相の「台湾有事」答弁以降、冷え込む日中関係。レアアースの輸出規制や訪日客の渡航抑制など"報復措置"を繰り返してきた中国。態度を硬…
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《台湾有事発言より前に踏んでいた“虎の尾”》森山裕・自民党前幹事長が明かした対中外交の大失態「高市総理の“個人的なSNS投稿”が習近平主席を怒らせた」
高市早苗・首相の「台湾有事」答弁以降、冷え込む日中関係。レアアースの輸出規制や訪日客の渡航抑制など"報復措置"を繰り返してきた中国だが、態度…
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「キスしろ」というヤジからパニックに… 渡邊渚さんが綴る「ある番組収録中に起こったフラッシュバック」
2024年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚さん（29）。2020年の入社後、多くの人気番組を担当したが、2023年7月に体調不良を理由に…
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「父親の家に向かって『殺すぞ！！』と連日、叫んで…」酒乱の“36歳チェーンソー女”の奇怪な言動を知人が証言、事件前には「もう誰も私と話してくれない」と吐露も
「殺してやるよ！！」──アパートの窓から、空に向かって罵声を放つ女性。チェーンソーで肉親を切りつけ殺害しようとした永田望容疑者（36）、その人…
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《グループ犯罪取材のリアル》詐欺に手を染める人たちに“刺さるノリ”、現場で感じた「命の危険」…第一線で取材する週刊誌ライターたちの“問題意識”とは【河合桃子×栗田シメイ】
複数人が犯罪を計画し、それぞれ異なる役割を持って遂行する「グループ犯罪」。犯罪者たちの思惑が複雑に絡み合うため、真相解明は困難を極めるが、…
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《36歳女のチェーンソー切り付け事件》「1週間前、部屋から『ヴィーン』とエンジンのような音」実の父親を待ち伏せ襲撃…永田望容疑者が見せていた“危ない前兆”
8月2日15時過ぎ、栃木県宇都宮市の駐車場で60代男性をチェーンソ──を用いて殺害しようとした疑いで、無職の永田望容疑者（36）が逮捕された。【写…