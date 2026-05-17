辛ラーメンの公式アレンジNo.1がついにカップ麺に まろやか＆旨辛な「ロゼ」がセブンイレブンで発売
世界中に展開している「辛ラーメン」シリーズから“スパイシー＆クリーミー”な新商品が登場する。2026年5月18日に発売する「辛ラーメン ロゼ カップ」は、辛ラーメンのアレンジ人気No.1のレシピが商品化したもの。 クリーミーなソースのコクや旨辛さ、そして新たに開発したという麺にも注目です。
まろやかさと辛さが絶妙！ 濃厚ロゼのリッチな味わい
世界で人気を集める「辛ラーメン」シリーズを展開する「農心ジャパン」。その公式アレンジレシピで2025年に人気No.1を獲得した「ロゼ辛ラーメン」がついに商品化する。
近年、辛さとクリーミーさが合わさったメニューが注目されており、2025年に日本で発売された「辛ラーメン トゥーンバ」は年間売上10億円という異例の記録をたたき出した。今回発売する“ロゼ”もまろやかかつ旨辛な味わいとなっている。
2025年に発売後、異例の売り上げをたたき出した「辛ラーメン トゥーンバ カップ」
「トマトとクリームのソースのコクに、コチュジャンの旨みと辛ラーメンならではの旨辛さを合わせた味わいが特長です」（同社）
人気レシピがカップ麺になったとのことで、期待が高まる。
「辛ラーメン ロゼ カップ」
今回麺も新たに開発され、「溝のある平打ちの太ちぢれ麺」（同社）を使用。溝にはソースが絡み、味わい深くなるという工夫が嬉しい。
全国のセブン-イレブンで2026年5月18日から発売する「辛ラーメン ロゼ カップ」。辛ラーメン好きは見逃せない！
また、発売日の5月18日から6月8日までの期間中、「辛ラーメン ロゼ カップ」を1点以上購入したレシートで「えらべるPay」5000円分が1000名に当たる抽選に参加できる。応募は6月15日まで。うれしいキャンペーンとともに、新商品を楽しみたい。
キャンペーン詳細：https://nongshim.campaigns.jp/lp/rose
今回限りの特別キャンペーン「K-Rosé will bloom」
「辛ラーメン ロゼ カップ」概要
辛ラーメン ロゼ カップ
「辛ラーメン ロゼ カップ」
発売日：2026年5月18日
希望小売価格：税込300円（税抜278円）
販売地域：全国（セブン-イレブン先行販売）
内容量：113g（麺83g）
辛さ：3.0（通常の辛ラーメンは2.5）
通常の熱湯調理に加え、レンジ調理を採用。レンジ調理をすることで、麺のもちもち感がアップする。
レンジ調理がおすすめ！
＜電子レンジでの作り方＞（同社おすすめ）
1.フタをすべてはがし（湯切りはしません）、粉末スープ2種を取り出す
2.粉末スープ1を入れ、熱湯（220ml）を内側の線まで注ぎ、電子レンジ500Wで4分（または600Wで3分50秒）加熱
3.粉末スープ2を入れ、よく混ぜる
＜熱湯での調理方法＞
1.フタを半分まではがし、粉末スープ2種を取り出す
2.熱湯を麺がかくれるまで（約400ml程）十分に入れ、4分後、2番の湯切り口をはがし、カップをしっかり持ってゆっくり傾けながらお湯を捨てる
3.フタをすべてはがし、粉末スープ1と2を入れ、よく混ぜる