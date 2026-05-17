辛ラーメンの公式アレンジNo.1がついにカップ麺に　まろやか＆旨辛な「ロゼ」がセブンイレブンで発売

世界中に展開している「辛ラーメン」シリーズから“スパイシー＆クリーミー”な新商品が登場する。2026年5月18日に発売する「辛ラーメン ロゼ カップ」は、辛ラーメンのアレンジ人気No.1のレシピが商品化したもの。 クリーミーなソースのコクや旨辛さ、そして新たに開発したという麺にも注目です。

まろやかさと辛さが絶妙！ 濃厚ロゼのリッチな味わい

世界で人気を集める「辛ラーメン」シリーズを展開する「農心ジャパン」。その公式アレンジレシピで2025年に人気No.1を獲得した「ロゼ辛ラーメン」がついに商品化する。

近年、辛さとクリーミーさが合わさったメニューが注目されており、2025年に日本で発売された「辛ラーメン トゥーンバ」は年間売上10億円という異例の記録をたたき出した。今回発売する“ロゼ”もまろやかかつ旨辛な味わいとなっている。

2025年に発売後、異例の売り上げをたたき出した「辛ラーメン トゥーンバ カップ」

「トマトとクリームのソースのコクに、コチュジャンの旨みと辛ラーメンならではの旨辛さを合わせた味わいが特長です」（同社）

人気レシピがカップ麺になったとのことで、期待が高まる。

「辛ラーメン ロゼ カップ」

今回麺も新たに開発され、「溝のある平打ちの太ちぢれ麺」（同社）を使用。溝にはソースが絡み、味わい深くなるという工夫が嬉しい。

全国のセブン-イレブンで2026年5月18日から発売する「辛ラーメン ロゼ カップ」。辛ラーメン好きは見逃せない！

また、発売日の5月18日から6月8日までの期間中、「辛ラーメン ロゼ カップ」を1点以上購入したレシートで「えらべるPay」5000円分が1000名に当たる抽選に参加できる。応募は6月15日まで。うれしいキャンペーンとともに、新商品を楽しみたい。

キャンペーン詳細：https://nongshim.campaigns.jp/lp/rose

今回限りの特別キャンペーン「K-Rosé will bloom」

「辛ラーメン ロゼ カップ」概要

辛ラーメン ロゼ カップ

「辛ラーメン ロゼ カップ」

発売日：2026年5月18日

希望小売価格：税込300円（税抜278円）

販売地域：全国（セブン-イレブン先行販売）

内容量：113g（麺83g）

辛さ：3.0（通常の辛ラーメンは2.5）

通常の熱湯調理に加え、レンジ調理を採用。レンジ調理をすることで、麺のもちもち感がアップする。

レンジ調理がおすすめ！

＜電子レンジでの作り方＞（同社おすすめ）

1.フタをすべてはがし（湯切りはしません）、粉末スープ2種を取り出す

2.粉末スープ1を入れ、熱湯（220ml）を内側の線まで注ぎ、電子レンジ500Wで4分（または600Wで3分50秒）加熱

3.粉末スープ2を入れ、よく混ぜる

＜熱湯での調理方法＞

1.フタを半分まではがし、粉末スープ2種を取り出す

2.熱湯を麺がかくれるまで（約400ml程）十分に入れ、4分後、2番の湯切り口をはがし、カップをしっかり持ってゆっくり傾けながらお湯を捨てる

3.フタをすべてはがし、粉末スープ1と2を入れ、よく混ぜる

【画像】濃厚ロゼの味わい 人気アレンジレシピがカップ麺に！（5枚）