5月12日に配信されたサッカー元日本代表の本並健治と那須大亮がパーソナリティを務める、ABCラジオPodcast「本並健治と那須大亮のGKの言い分」に、お笑いコンビ・カカロニがゲスト主演した。ワールドカップ3大会に実費で観戦に行くほどの熱烈なサッカーファンとして知られる2人は国内外のリーグ戦も多く観戦しており、その知識量は芸能界屈指だ。

カカロニのすがやは2014年のブラジル大会で現地の熱狂に圧倒されたこと、2018年のロシア大会では、日本がベルギーに逆転負けを喫した“ロストフの死闘”を、現地で目の当たりにしたエピソードを披露。もうすぐ開催される北中米ワールドカップにも観戦に行く予定だという。しかしそんなサポーターたちにも、今回は大きな悩みがあるという。

「高い…。アメリカすごいっすよ」栗谷は開催国のひとつであるアメリカの異常な物価高に思わず悲鳴を上げる。ブラジル・ロシア大会では、サポーターに最大限楽しんでもらうために、地下鉄や夜行列車が無料になるなど、開催国側の配慮があったという。一方で北中米大会についてすがやは「アメリカだけですよ。ワールドカップ会場往復のメトロを2万5000円にしたの」と話した。さらに、チケット代も高騰。ワールドカップに関連して現地の物価全体が上昇しているという。

前回のカタール大会を現地観戦した那須も「急遽泊まったホテルが、1番低いグレードで10万円だった」と振り返る。世界的なお祭りであるワールドカップを現地観戦するサポーターたちは、異常な物価高騰に悲鳴を上げているのだった。

一方で3大会も足を運んだカカロニだからこそ知る、サポーターが現地で安く宿泊するための節約術なども紹介している。

ABCラジオPodcast「本並健治と那須大亮のGKの言い分」で無料配信中。

次回配信は、5月19日（火）19時頃。

【番組概要】

■ABCラジオPodcast「本並健治と那須大亮のGKの言い分」

■配信時間：各種Podcast・YouTube配信は、毎週火曜日19時頃

■パーソナリティ：本並健治・那須大亮

■メールアドレス：sggk@abc1008.com

■番組公式Ｘ：@sggk_abc

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