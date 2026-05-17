Threadsで話題になっているのは、想定外の行動をするわんこの姿。その生き生きとした姿は記事執筆時点で48万回を超えて表示されており、「角度ｗ」「笑いが堪えられない」「睨み方のクセが強い(笑)」などのコメントの他、4万1000件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：初めて見るモノを、必ず『敵対視』する犬→睨みをきかせて…躍動感がハンパない『メンチを切る光景』】

独特すぎるメンチ切り

Threadsアカウント「sora_maltipooo」の投稿主さんは、『そら』ちゃんというマルプーと暮らしています。そらちゃんには、初めて見るものに対して「敵対視するクセ」があるそうです。ただ、その方法がかなり独特。

気になる相手を見つけると、まずは思い切りアゴを上げ、斜め下からじーっと見上げるのだとか。その結果、首はほとんど90度近くまで曲がり、横目で鋭くにらみをきかせるような姿勢になるそうです。

その表情はまるで、メンチを切るヤンキーそのもの。投稿主さんも思わず笑ってしまうほど迫力満点ですが、本人はいたって真剣なのだとか。

メンチを切ったあとは…

さらに、そらちゃんの怒りはそれだけでは終わりません。メンチを切ったあと、なんとそのまま「ぐりんっ」と勢いよくひっくり返るそうです。そして最後は、背中で対象を押さえ込むようにして仕留めるのだとか。その一連の流れがあまりにも独創的で、家族の間ではすっかりおなじみになっているそうです。

迫力だけ見ると強そうなのに、どこかコミカルで憎めないそらちゃん。そんなクセの強い行動をする一方で、家族に対しては甘えん坊で可愛いわんこなのだとか。ギャップたっぷりな姿に、思わず何度も見返したくなるワンシーンなのでした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「睨みきかせすぎてて見えてなさそうw」「だいぶ首痛めそうな角度ですね(笑)」「こんな面白いことどこで覚えたのよw」など沢山の反響がありました。

クセが強すぎる犬

そらちゃんは普段から、とにかくクセが強めなのだとか。座るときはお尻を椅子につけ、家族の腕を手すり代わりにするという、まるで人間のようなスタイル。伸びをするときも、後ろ足を完全に脱力させた不思議な体勢になるそうです。

さらに、大好きなおやつを見つけると大興奮！全身を使ったダイナミックな縦ジャンプで喜びを表現するそう。面白すぎるそらちゃんの仕草に、毎日笑いが絶えないことでしょうね♪

Threadsアカウント「sora_maltipooo」には、そらちゃんのクセが強い姿がたくさん投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「sora_maltipooo」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。