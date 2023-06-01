【BS12 トゥエルビ：「劇場版総集編 後編 『ハイキュー!! 勝者と敗者』」】 5月17日19時～ 放送

ワールド・ハイビジョン・チャンネルは、BS12 トゥエルビにてアニメ「劇場版総集編 後編 『ハイキュー!! 勝者と敗者』」を本日5月17日19時から「日曜アニメ劇場」にて放送する。

5月の「日曜アニメ劇場」では、「ハイキュー!! 劇場版 総集編」を4週連続で放送している。今回無料初放送となる第2週目「劇場版総集編 後編 『ハイキュー!! 勝者と敗者』」では、新生・烏野が全国大会出場を目指し、宮城県インターハイ予選に挑む様子が描かれる。

「劇場版総集編 後編 『ハイキュー!! 勝者と敗者』」

【ストーリー】

古豪・烏野高校排球部が新チームとして再生していく姿を、迫真のドラマとバレーアクションで描いた前編「ハイキュー!! 終わりと始まり」。続く本作では、新生・烏野が全国大会出場を目指し、宮城県インターハイ予選に挑む。立ちはだかるは、県ベスト4の強豪・青葉城西高校！ それを率いるのは、中学時代の影山の先輩にして、県No.1セッターとの呼び声高い及川徹。圧倒的な経験とチーム力を見せつける青城を前に、カラスたちは羽ばたけるのか――!?

【キャスト】

日向翔陽：村瀬歩

影山飛雄：石川界人

澤村大地：日野聡

菅原孝支：入野自由

田中龍之介：林勇

東峰旭：細谷佳正

西谷夕：岡本信彦

月島蛍：内山昂輝

山口忠：斉藤壮馬

縁下力：増田俊樹

清水潔子：名塚佳織

谷地仁花：諸星すみれ

武田一鉄：神谷浩史

烏養繋心：田中一成

黒尾鉄朗：中村悠一

孤爪研磨：梶裕貴

夜久衛輔：立花慎之介

灰羽リエーフ：石井マーク

木兎光太郎：木村良平

赤葦京治：逢坂良太

及川徹：浪川大輔

岩泉一：吉野裕行

牛島若利：竹内良太

（敬称略）

【スタッフ】

原作：古舘春一（集英社ジャンプコミックス刊）

監督：満仲勧

シリーズ構成：岸本卓

キャラクターデザイン：岸田隆宏

（敬称略）

(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS