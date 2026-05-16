◆東京六大学野球春季リーグ戦第６週 第１日▽法大２―０慶大（１６日・神宮）

法大が３投手によるゼロ封リレーで慶大に先勝した。茗渓学園（茨城）の軟式野球部出身の右腕・助川太志投手（４年）が５回２安打無失点の快投でリーグ戦初勝利を挙げた。東大を除く５校において、軟式出身者のリーグ戦勝利投手は極めて異例となった。

ゲームセットを前に、涙がこみ上げた。ベンチから声援を送る助川の胸には、入学から今に至るまでのさまざまな思いが去来した。試合終了の瞬間、雄たけびを上げて整列へと走った。軟式出身者が名門・法大で第１戦の先発を託され、白星をもぎ取った。意義深い１勝だった。

「まさか自分が入学したとき、神宮の舞台で１勝を取れるとは、夢にも思っていなかった。泣くほどうれしいです。まだ勝っていないのに、気持ちが先走ってしまいました」

「自分は球速が出ないんで。基本的に真っすぐという球種はなくて」と言う。法大入学後、ボールを“動かす”技術を習得した。カットボール、スライダーも駆使して、左打者の内角をえぐり、マウンド上でほえた。

前週、チームは東大に連敗し、勝ち点を献上したばかり。「切り替えるしかない。自分からチームを鼓舞するような投球を心がけた。気持ちを込めて投げました。チームにいいエネルギーを持ち込めた」と６５球に胸を張った。

小中と硬式だったが、高校では軟式野球の強豪・茗渓学園でプレー。軟式球界では好投手として知られた。

「自分の中でどうしても、レベルの高いところから逃げてしまった負い目もあった。大学では絶対、一番レベルの高いところに行こうと思って、六大学を受験して、法政に拾ってもらいました」

一般入試で、英語で全て講義を行うグローバル教養学部（ＧＩＳ）に合格。文武両道を貫き、ＴＯＥＩＣ９０５点を誇る。ＮＰＢ通算８３勝の元近鉄投手・高村祐助監督の指導を受け、才能は開花。「『期待しているから』と言ってくれて…。試合後、３回握手しました」と頭を下げた。

野球継続か、一般就職か。進路は未定だ。「どっちも模索しながら。野球継続もしたいですし、かなわないのなら今頑張っている就活で、進路を決めたい」。たゆまざる努力で不可能を可能にしてきた。ガクチカは完璧。いずれにせよ、求められる逸材に違いない。

日本の野球界にとって、身近な環境で気軽に始められる、軟式野球のメリットは大きい。軟式野球に青春を燃やす高校生たちに、こんなメッセージを送った。

「しっかり努力を継続し続ければ、すごいところに自分を連れて行ってくれると、証明できたと思います」

ウィニングボールは、支えてくれた両親に贈る。価値ある、尊い１勝を刻んだ。（加藤 弘士）

◆助川 太志（すけがわ・たいし）２００４年６月２４日、千葉・我孫子市生まれ。２１歳。小４から松戸柏リトルで硬式野球を始め、茗渓学園中では白井シニアで硬式をプレー。硬式野球部のない茗渓学園では軟式野球部に所属。法大では３年秋にリーグ戦初登板。リーグ戦通算１３試合に登板し、１勝１敗、防御率２・２７。１８０センチ、７７キロ。右投右打。好きなタレントは千鳥。