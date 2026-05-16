【あすの天気】全国的に晴れ 西・東日本中心に非常に強い紫外線
■全国の17日の天気
日本付近は広く高気圧に覆われるでしょう。全国的によく晴れて、日中は、日差しを和らげる雲が出る所もほとんどなさそうです。西・東日本を中心に、非常に強い紫外線が降り注ぐでしょう。数分で日焼けしてしまう強さですので、外出の際はしっかりと対策をしてください。朝の気温は、全国的にほぼ平年並みの見込みです。日中は、九州から東北の内陸で30℃前後の暑さとなる所が多いでしょう。佐賀や日田（大分）は33℃、名古屋や甲府は32℃、福島でも30℃まで上がる見込みです。こまめに水分を補給し、無理せずエアコンを使用するなど、熱中症対策を心がけてください。
予想最低気温（前日差）
札幌 11℃（±0 5月下旬）
仙台 12℃（±0 平年並み）
新潟 13℃（-1 平年並み）
東京都心 16℃（＋1 5月下旬）
名古屋 16℃（±0 5月下旬）
大阪 17℃（-1 5月下旬）
広島 15℃（-1 平年並み）
高知 15℃（-2 平年並み）
福岡 16℃（-2 5月中旬）
鹿児島 18℃（-2 5月下旬）
那覇 21℃（-1 5月上旬）
予想最高気温（前日差）
札幌 18℃（-5 平年並み）
仙台 28℃（＋6 7月下旬）
新潟 22℃（±0 5月下旬）
東京都心 29℃（＋2 7月上旬）
名古屋 32℃（＋4 7月下旬）
大阪 29℃（＋1 6月下旬）
広島 29℃（＋1 7月上旬）
高知 29℃（＋2 7月上旬）
福岡 27℃（±0 6月中旬）
鹿児島 29℃（＋1 6月下旬）
那覇 26℃（-1 5月上旬）
全国的に19日頃まで晴れる所が多いでしょう。20日は、西から雲が多くなり、21日は、西日本から東日本で雨が降る見込みです。その後、22日から23日にかけても、西日本は曇りや雨と、すっきりしない天気が続きそうです。一方、沖縄は、しばらく晴れ間の出る日が続き、梅雨の中休みとなりそうです。気温は20日にかけて高く、九州から東北にかけて、内陸の地域を中心に真夏日が続く所もあるでしょう。熱中症に十分ご注意ください。