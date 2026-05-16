■全国の17日の天気

日本付近は広く高気圧に覆われるでしょう。全国的によく晴れて、日中は、日差しを和らげる雲が出る所もほとんどなさそうです。西・東日本を中心に、非常に強い紫外線が降り注ぐでしょう。数分で日焼けしてしまう強さですので、外出の際はしっかりと対策をしてください。朝の気温は、全国的にほぼ平年並みの見込みです。日中は、九州から東北の内陸で30℃前後の暑さとなる所が多いでしょう。佐賀や日田（大分）は33℃、名古屋や甲府は32℃、福島でも30℃まで上がる見込みです。こまめに水分を補給し、無理せずエアコンを使用するなど、熱中症対策を心がけてください。

予想最低気温（前日差）

札幌 11℃（±0 5月下旬）

仙台 12℃（±0 平年並み）

新潟 13℃（-1 平年並み）

東京都心 16℃（＋1 5月下旬）

名古屋 16℃（±0 5月下旬）

大阪 17℃（-1 5月下旬）

広島 15℃（-1 平年並み）

高知 15℃（-2 平年並み）

福岡 16℃（-2 5月中旬）

鹿児島 18℃（-2 5月下旬）

那覇 21℃（-1 5月上旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 18℃（-5 平年並み）

仙台 28℃（＋6 7月下旬）

新潟 22℃（±0 5月下旬）

東京都心 29℃（＋2 7月上旬）

名古屋 32℃（＋4 7月下旬）

大阪 29℃（＋1 6月下旬）

広島 29℃（＋1 7月上旬）

高知 29℃（＋2 7月上旬）

福岡 27℃（±0 6月中旬）

鹿児島 29℃（＋1 6月下旬）

那覇 26℃（-1 5月上旬）

■全国の週間予報全国的に19日頃まで晴れる所が多いでしょう。20日は、西から雲が多くなり、21日は、西日本から東日本で雨が降る見込みです。その後、22日から23日にかけても、西日本は曇りや雨と、すっきりしない天気が続きそうです。一方、沖縄は、しばらく晴れ間の出る日が続き、梅雨の中休みとなりそうです。気温は20日にかけて高く、九州から東北にかけて、内陸の地域を中心に真夏日が続く所もあるでしょう。熱中症に十分ご注意ください。