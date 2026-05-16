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■全国の17日の天気
日本付近は広く高気圧に覆われるでしょう。全国的によく晴れて、日中は、日差しを和らげる雲が出る所もほとんどなさそうです。西・東日本を中心に、非常に強い紫外線が降り注ぐでしょう。数分で日焼けしてしまう強さですので、外出の際はしっかりと対策をしてください。朝の気温は、全国的にほぼ平年並みの見込みです。日中は、九州から東北の内陸で30℃前後の暑さとなる所が多いでしょう。佐賀や日田（大分）は33℃、名古屋や甲府は32℃、福島でも30℃まで上がる見込みです。こまめに水分を補給し、無理せずエアコンを使用するなど、熱中症対策を心がけてください。

予想最低気温（前日差）

札幌　　　11℃（±0　5月下旬）
仙台　　　12℃（±0　平年並み）
新潟　　　13℃（-1　平年並み）
東京都心　16℃（＋1　5月下旬）
名古屋　　16℃（±0　5月下旬）
大阪　　　17℃（-1　5月下旬）
広島　　　15℃（-1　平年並み）
高知　　　15℃（-2　平年並み）
福岡　　　16℃（-2　5月中旬）
鹿児島　　18℃（-2　5月下旬）
那覇　　　21℃（-1　5月上旬）

予想最高気温（前日差）

札幌　　　18℃（-5　平年並み）
仙台　　　28℃（＋6　7月下旬）
新潟　　　22℃（±0　5月下旬）
東京都心　29℃（＋2　7月上旬）
名古屋　　32℃（＋4　7月下旬）
大阪　　　29℃（＋1　6月下旬）
広島　　　29℃（＋1　7月上旬）
高知　　　29℃（＋2　7月上旬）
福岡　　　27℃（±0　6月中旬）
鹿児島　　29℃（＋1　6月下旬）
那覇　　　26℃（-1　5月上旬）

■全国の週間予報
全国的に19日頃まで晴れる所が多いでしょう。20日は、西から雲が多くなり、21日は、西日本から東日本で雨が降る見込みです。その後、22日から23日にかけても、西日本は曇りや雨と、すっきりしない天気が続きそうです。一方、沖縄は、しばらく晴れ間の出る日が続き、梅雨の中休みとなりそうです。気温は20日にかけて高く、九州から東北にかけて、内陸の地域を中心に真夏日が続く所もあるでしょう。熱中症に十分ご注意ください。