NBA、MVPは日本時間18日に発表予定…SGAとウェンバンヤマの直接対決前日

NBAは今シーズンのMVP（最優秀選手賞）を5月18日（現地時間17日）に発表する予定となっている。NBA中継を行う『Amazon Prime Video』は、アメリカ東部時間17日午後7時30分（日本時間18日午前9時30分）から始まる試合前番組の中で、MVP受賞者を発表することを明らかにした。

その日は「NBAプレーオフ2026」イースタン・カンファレンス準決勝で、クリーブランド・キャバリアーズとデトロイト・ピストンズによる第7戦が予定されている。また、オクラホマシティ・サンダーとサンアントニオ・スパーズによるウェスタン・カンファレンス決勝第1戦の前日でもある。

サンダーのシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（以下「SGA」）と、スパーズのビクター・ウェンバンヤマは、それぞれMVP最終候補3名に選出されている。両者は、翌日にカンファレンス決勝で直接対決を控えるなか、MVPレースでも決着を迎えることとなった。

昨シーズンのMVPであるSGA（カナダ出身）、満票でDPOY（最優秀守備選手賞）を獲得したウェンバンヤマ（フランス出身）に加え、デンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチ（セルビア出身）が最終候補に入っている。現地メディア『ESPN』は、このMVPレースについて掘り下げた特集記事を公開しており、その一部を紹介する。

まず、今回の最終候補から誰が選ばれても、8シーズン連続となる「アメリカ国外生まれ選手によるMVP受賞」となる。この“国際化”の流れは、2019年と2020年にミルウォーキー・バックスのヤニス・アデトクンボ（ギリシャ出身）が受賞したことから始まった。その後はヨキッチが2021年と2022年、フィラデルフィア・セブンティシクサーズのジョエル・エンビード（カメルーン出身／後にフランス国籍とアメリカ国籍を取得）が2023年、ヨキッチが再び2024年、そして昨シーズンはSGAが受賞している。

ウェンバンヤマが受賞すれば、フランス出身選手として初のMVPとなる。また、国外生まれ選手によるMVP受賞は今回で通算12度目となる見込み。現在の連続受賞以前には、1994年にハキーム・オラジュワン（ナイジェリア出身）、2005年と2006年にスティーブ・ナッシュ（カナダ出身）、2007年にダーク・ノビツキー（ドイツ出身）が受賞していた。

なお、『ESPN』は今回の発表日程について、SGA受賞の伏線ではないかとも示唆している。その理由は昨シーズンと酷似したスケジュールにあり、SGAが受賞した昨年も、サンダーの本拠地で行われたウェスタン・カンファレンス決勝第2戦の前日にMVPが発表されていた。

果たして今年は誰がリーグ最高の栄誉を手にするのか。プレーオフの熱戦とともに、MVPレースの行方にも注目が集まっている。