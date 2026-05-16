◇NBA西プレーオフ準決勝・第6戦 スパーズ139ー109ウルブズ（2026年5月15日 ターゲット・センター）

NBAスパーズは、15日（日本時間16日）に西プレーオフ（PO）準決勝・第6戦でウルブズと対戦した。ステフォン・キャッスルがチーム最多32得点11リバウンドのダブルダブルの活躍で大勝。今シリーズ通算4勝2敗で昨季王者サンダーが待つ西PO決勝へ駒を進めた。

昨季王者へ挑戦権を勝ち取った。通算3勝2敗で王手をかけていたスパーズは、敵地で第6戦を迎えた。前半から74―61と大量リードを奪った。

後半に入ってもその勢いは止まらなかった。キャッスルがチーム最多32得点11リバウンドのダブルダブル。ディアロン・フォックスが21得点、“怪物”ビクター・ウェンバンヤマ21得点9アシストとダブルダブル級の活躍を見せてチームは大勝。今シリーズ通算4勝2敗で西PO決勝戦進出を決めた。

今年の西PO決勝戦は、昨季王者サンダー（西1位）とスパーズ（西2位）が激突する。勝者がNBAファイナルの切符を勝ち取る。