PayPayは、地方自治体と連携したポイント還元キャンペーンについて、新たに6月以降に開始される施策を発表した。

神奈川県や岩手県奥州市、秋田県湯沢市の対象店舗でPayPayを利用すると、決済金額の最大10％～20％のPayPayポイントが付与される。

対象の支払い方法はPayPay残高やPayPayクレジットなど。PayPayクレジット以外のクレジットカードによる支払いは対象外。付与されるポイントは出金や譲渡ができず、PayPay公式ストアなどでも利用可能。

岩手県奥州市

岩手県奥州市のキャンペーン「物価高騰に負けるな奥州！～対象店舗でPayPayを利用すると最大20％が戻ってくるキャンペーン～」の期間は7月1日～31日。

市内の対象店舗での決済で最大20％のポイントが付与される。上限は1回につき5000ポイント、期間中で合計1万ポイント。早期終了となる場合がある。

秋田県湯沢市

秋田県湯沢市におけるキャンペーン「湯沢市でお買い物！キャッシュレス決済で最大10％戻ってくる湯沢市キャッシュレスキャンペーン！」の期間は7月1日～9月30日。

市内の対象店舗での決済で最大10％のポイントが付与される。上限は1回につき3000ポイント、期間中で合計5000ポイント。こちらも早期終了となる可能性がある。

神奈川県

神奈川県で実施される「かながわトクトクキャンペーン！『かなトク！』」は6月19日に開始され、予算上限に達し次第終了となる。

還元率は対象店舗により最大10％または最大20％。上限は1回につき1500ポイントで、期間中の合計付与上限は10％還元と20％還元の対象店舗を合算して2500ポイント。

自治体 期間 還元率 付与上限 岩手県欧州市 7月1日～7月31日 20％ 1回：5000ポイント期間1万ポイント 秋田県湯沢市 7月1日～9月30日 10％ 1回：3000ポイント期間：5000ポイント 神奈川県 6月19日～予算上限到達時 10％ 1回：1500ポイント期間：2500ポイント