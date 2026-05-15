東京のクマ目撃が3倍に急増…一方で千葉はゼロ？専門家が指摘する“地形の壁”と自治体の対策 【Nスタ解説】
今年もクマの目撃情報が多発しており、東京でも4月に住宅の前を歩くクマの姿が撮影されています。
今、全国各地でクマへ警戒が必要となっています。
相次ぐクマ被害 市街地の近くで繁殖か? 関東でも目撃情報
山内あゆキャスター:
山だけではなく、最近は市街地でも目撃の情報が多くなってきたクマ。2026年1月1日から5月14日までの関東での目撃情報は、以下のようになっています。
【2026年 クマの目撃情報】
▼埼玉 13件
▼東京 24件
▼神奈川 15件
▼千葉 0件
去年（2025年）の同じ時期の東京は8件だったので、今年は3倍にのぼるということです。
これまでは、緑が深い地域での目撃情報が多かったのですが、だんだん市街地に近づいてきている印象があります。
市街地に出没する理由について、石川県立大学の大井徹特任教授は、クマは人が住んでいる場所にエサがあることを学習。その学習したクマが、市街地近くの森で繁殖しているのではないかと分析しています。
山から街に降りてきているのではなく、市街地の近くで繁殖している可能性があるということです。
千葉にはクマは生息しない?地形が関係
山内キャスター:
ただ、関東でいうと千葉では全く目撃情報がありません。
千葉県にはクマが生息していないのではないかと見られており、大井特任教授は「千葉県にクマが生息しない理由は地形」だと言います。
【千葉県にクマが生息していない理由】
（1）関東平野があり山から遠い
（2）3方向（東・西・南）を海に囲まれている
クマが生息できるほどの森林の面積が不十分であるため、繁殖できるか疑問だといいます。
日比麻音子キャスター:
年々クマに関するニュースが増えている印象ですし、それだけ被害も増えていることになります。
山ではないような場所でもクマが目撃されているようですから、“まさか”を想定して準備をしないといけません。
クマ対策 自治体が「クマ撃退スプレー」レンタル・補助金
山内キャスター:
「クマ対策」も身近な問題になってきています。
クマの撃退スプレーを、自治体で無料レンタルしたり、購入費用を補助したりしているそうです。
【クマ撃退スプレー 無料レンタル】
岩手・盛岡市など8市町
秋田・井川町など
※主に団体へ貸出
【クマ撃退スプレー購入費用を補助】
神奈川・松田町、群馬・東吾妻町など
→購入金額の半分（上限5000円）
在住者でないと補助やレンタルは受けられませんので、お住まいの自治体で調べてみてください。
一方で、誰でもレンタルできるサービスもあります。
“お守り代わり”に アウトドアメーカーが「クマ撃退スプレー」レンタル
アウトドアメーカーの「モンベル」では、クマ撃退スプレーが販売されています。アメリカの環境保護庁から認証を受けているため、価格が1万2100円と高価です。
もともとは販売だけでしたが、2024年からレンタルも始めました。
▼3日間 2500円+保証金 1万2000円（使用しなければ返金）
お守り代わりに、スプレーを持って山に行くことができるということです。インターネットで予約などができ、手軽にレンタルができます。
日比キャスター:
クマによる被害が多く起きていますので、例えば子どもの校外学習やレジャーでの対応を増やしていきたいですね。
蓮見孝之キャスター:
いざというときに大人がどう対応すればいいのか、という情報の整理も必要かもしれません。
高柳光希キャスター:
私も岩手・大槌町の山林火災を取材したときには、クマよけの鈴とスプレーを持って行きました。
これまでクマが出ていなかったところに出始めているので、（目撃情報がなかった）千葉県も含めて注意しなければいけないと感じます。