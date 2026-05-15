今年もクマの目撃情報が多発しており、東京でも4月に住宅の前を歩くクマの姿が撮影されています。

今、全国各地でクマへ警戒が必要となっています。

【写真で見る】東京・八王子市の住宅の前を歩き回る“クマ”

相次ぐクマ被害 市街地の近くで繁殖か? 関東でも目撃情報

山内あゆキャスター:

山だけではなく、最近は市街地でも目撃の情報が多くなってきたクマ。2026年1月1日から5月14日までの関東での目撃情報は、以下のようになっています。

【2026年 クマの目撃情報】

▼埼玉 13件

▼東京 24件

▼神奈川 15件

▼千葉 0件

去年（2025年）の同じ時期の東京は8件だったので、今年は3倍にのぼるということです。



これまでは、緑が深い地域での目撃情報が多かったのですが、だんだん市街地に近づいてきている印象があります。



市街地に出没する理由について、石川県立大学の大井徹特任教授は、クマは人が住んでいる場所にエサがあることを学習。その学習したクマが、市街地近くの森で繁殖しているのではないかと分析しています。



山から街に降りてきているのではなく、市街地の近くで繁殖している可能性があるということです。

千葉にはクマは生息しない?地形が関係

山内キャスター:

ただ、関東でいうと千葉では全く目撃情報がありません。



千葉県にはクマが生息していないのではないかと見られており、大井特任教授は「千葉県にクマが生息しない理由は地形」だと言います。

【千葉県にクマが生息していない理由】

（1）関東平野があり山から遠い

（2）3方向（東・西・南）を海に囲まれている



クマが生息できるほどの森林の面積が不十分であるため、繁殖できるか疑問だといいます。

日比麻音子キャスター:

年々クマに関するニュースが増えている印象ですし、それだけ被害も増えていることになります。



山ではないような場所でもクマが目撃されているようですから、“まさか”を想定して準備をしないといけません。

クマ対策 自治体が「クマ撃退スプレー」レンタル・補助金

山内キャスター:

「クマ対策」も身近な問題になってきています。



クマの撃退スプレーを、自治体で無料レンタルしたり、購入費用を補助したりしているそうです。

【クマ撃退スプレー 無料レンタル】

岩手・盛岡市など8市町

秋田・井川町など

※主に団体へ貸出



【クマ撃退スプレー購入費用を補助】

神奈川・松田町、群馬・東吾妻町など

→購入金額の半分（上限5000円）

在住者でないと補助やレンタルは受けられませんので、お住まいの自治体で調べてみてください。



一方で、誰でもレンタルできるサービスもあります。

“お守り代わり”に アウトドアメーカーが「クマ撃退スプレー」レンタル

アウトドアメーカーの「モンベル」では、クマ撃退スプレーが販売されています。アメリカの環境保護庁から認証を受けているため、価格が1万2100円と高価です。



もともとは販売だけでしたが、2024年からレンタルも始めました。

▼3日間 2500円+保証金 1万2000円（使用しなければ返金）



お守り代わりに、スプレーを持って山に行くことができるということです。インターネットで予約などができ、手軽にレンタルができます。

日比キャスター:

クマによる被害が多く起きていますので、例えば子どもの校外学習やレジャーでの対応を増やしていきたいですね。

蓮見孝之キャスター:

いざというときに大人がどう対応すればいいのか、という情報の整理も必要かもしれません。

高柳光希キャスター:

私も岩手・大槌町の山林火災を取材したときには、クマよけの鈴とスプレーを持って行きました。



これまでクマが出ていなかったところに出始めているので、（目撃情報がなかった）千葉県も含めて注意しなければいけないと感じます。