お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダル（41）が、14日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・15）に出演。一番笑った芸能人の炎上について語った。

番組では「トークヒットマン」と題した新企画を放送。用意された質問をエアガンで狙い、見事打ち抜けば強制的にその質問を他の芸人に答えさせることができ、逆に外した場合は自らがその質問に答えなければいけないというもの。

「一番笑った芸能人の炎上は？」という質問の解答者となったナダル。「炎上なんてかわいそうなだけやないか」と渋りながらも「笑ったというか…フッて鼻で笑っちゃっただけ」と前置きし「ヒカルのオープンマリッジ！」とぶっちゃけた。

ユーチューバーのヒカルは昨年5月31日に実業家・進撃のノアとの「0日婚」を発表も「オープンマリッジとして生きていきます。分かりやすく言うと、浮気OKになりました!」と発言。チャンネル登録者数が激減するなど炎上状態になった。2人は約半年後にスピード離婚した。

この答えには「言いたくてしょうがなかったんだろ」とスタジオも大笑い。ナダルは「あれ笑うやろ！」と鼻息を荒くしたが、共演芸人たちから「もっと芸人とかじゃないの？それはずるいぞ」とまさかの2度目の回答を要求された。

拒否するナダルだったが、「言え！」とうながされると、今度はお笑いコンビ「鬼越トマホーク」の金ちゃんの「シャインマスカット事件」を回答。

「シャインマスカット事件」とは、金ちゃんの妻が第1子を妊娠中につわりがひどく、「シャインマスカットなら食べられるかも」と金ちゃんにお願いをした日に起こった出来事。妻の言う通りに買い物に出かけた金ちゃんだったが、シャインマスカットの価格「3000円」に驚き、買わずに帰った…というもので、こちらも大炎上となった。

それでも納得しない芸人たちに3度目の回答を要求されると、苦し紛れに「伊東市の田久保前市長の学歴詐称疑惑」を挙げ、「俺だけなんで3発やねん！」と憤慨していた。