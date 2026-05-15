サッカーＷ杯日本代表に谷口彰悟選手 熊本・大津高校出身 恩師や後輩が称賛 2022年のカタール大会に続き2大会連続
来月開幕するサッカーワールドカップの日本代表が5月15日発表されました。
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熊本県の大津高校出身の谷口彰悟選手が2大会連続で代表入りです。
5人目にその名が
5月15日午後に発表された、サッカーワールドカップ日本代表のメンバー。
森保監督が代表選手の名前を呼び始めて5人目でした。
「谷口 彰悟」
大津高校出身、ディフェンダーの谷口選手が代表に選ばれました。
2022年のカタール大会に続き2大会連続の選出です。
「谷口彰悟」「よかった」
諦めない心の才能
代表発表を見守った高校時代の恩師は、2024年のアキレス腱断裂という大けがを乗り越え、代表入りを果たした教え子を称えました。
平岡和徳さん「僕は本人には言ってないですが（アキレス腱断裂したときは）一度諦めました。これは無理だなあと。”諦めない心の才能を磨け”と選手達に言っていますが、それを体現してくれた1番近くの人間ですね」
チーム鼓舞する姿を
谷口選手の母校、大津高校では後輩達が発表を見守りました。
日本は、6月15日にオランダと1次リーグ初戦を戦います。
◆日本代表W杯スケジュール
・6月15日 vsオランダ
・21日 vsチュニジア
・26日 vsスウェーデン