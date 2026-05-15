海外旅行者向けのeSIMサービスを展開しているトリファは、空港ラウンジを都度予約して利用できる機能「ラウンジパス」の提供を開始した。年会費は不要。

「ラウンジパス」は、140カ国1400以上の空港ラウンジを「トリファ」アプリ上で予約できる機能。空港ラウンジを利用するための会員登録やラウンジ特典付きのクレジットカードの契約がなくても、必要に応じて予約することで空港ラウンジを利用できる。利用料金はラウンジごとに異なり、1980円～。同行者も、人数分購入することで利用できる。

利用方法は、「トリファ」アプリ上の「空港ラウンジ」から、利用したい空港・ラウンジを選択。購入後に、「空港ラウンジ」タブまたは「予約履歴」からQRコードを表示し、ラウンジで提示する。

サービスの利用には年会費や月額プランへの加入は不要。ラウンジの利用時のみ予約できるため、フライト頻度に合わせて柔軟に利用できる。

同サービス提供の背景には、「空港でも楽しみたいのに、楽しめない」といったギャップがあるという。海外旅行の需要増加に伴い空港が混雑し、空港での待ち時間に不満を感じる人がいる一方、同社の実施した調査によると、約8割の人がラウンジの利用にハードルを感じているとする。そこで、同サービスを通じて、空港ラウンジを気軽に利用できる環境の整備を目指す。