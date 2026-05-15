【ゴンチャ】「マスカット&ピーチ 凍頂烏龍」4種を発売、ドリンクにぴったりなクッキーも販売

ゴンチャは、季節に合わせた茶葉を展開する新シリーズ「TEACRAFT(ティークラフト)」を3月にローンチした。

第二弾商品となる「マスカット&ピーチ 凍頂烏龍」を2026年5月21日から、国内ゴンチャ全店で期間限定販売する。ラインアップは、ストレートティー、ミルクティー、ミルフォティー、アーモンドミルクティーの全4種。

また、TEACRAFTにぴったりなクッキーも同日から販売する。

【TEACRAFT第二弾 マスカット&ピーチ 凍頂烏龍全4種の画像はこちら】

〈「TEACRAFT」とは〉

「TEACRAFT」は、‟こころ、ときめく、香りのお茶。”をコンセプトに、季節に合わせたフルーツや花と上質な茶葉をブレンドする新シリーズ。

ゴンチャのおすすめは、ストレートティーに「ミルクフォーム(通称:ミルフォ)」をトッピングした「ミルフォティー」。甘じょっぱく濃厚な「ミルフォ」が、さっぱりとしたストレートティーの風味を引き立てるという。ストローで混ぜながら飲み進めると、ミルフォが溶けてクリーミーな味わいに変化し、一杯で二つの楽しみ方ができる。

「TEACRAFT」

〈第二弾はさわやかなフルーツ×凍頂烏龍〉

TEACRAFT第二弾として、さわやかなフルーツが初夏にぴったりな「マスカット&ピーチ 凍頂烏龍」が登場する。ベースの凍頂(とうちょう)烏龍茶は、台湾4大銘茶のひとつで、台湾烏龍茶の中でも人気･知名度ともに高く、澄んだ黄金色と花の香りのような優雅な味わいが特徴。そこにマスカットの清涼感のある香りと桃の果実味を重ねることで、後味は軽やかですっきりとした飲み心地に仕上げた。

また、お茶本来の味わいを楽しめるTEACRAFTと相性の良いスイーツが合わせて登場する。しっとりほろほろ食感の桃の香りのクッキーとサクサク食感のアールグレイが香るクッキーの2種をセットにした。

フルーツ香る凍頂烏龍茶

◆マスカット&ピーチ 凍頂烏龍 ミルフォティー

甘じょっぱい濃厚なミルクフォームを、マスカットとピーチが香るストレートティーにトッピングした。凍頂烏龍茶の花のような香りと澄んだ味わいを、ミルクフォームが引き立てる。

ICED:S 380円 M 430円 L 520円

HOT :S 380円 M 430円

◆マスカット&ピーチ 凍頂烏龍ティー

みずみずしいマスカットとふくよかなピーチの香りをまとったフレーバーティー。澄んだ黄金色の凍頂烏龍茶に、マスカットのさわやかな香りと、桃の果実味を重ねた。

ICED:S 290円 M 340円 L 430円

HOT :S 290円 M 340円

◆マスカット&ピーチ 凍頂烏龍 ミルクティー

マスカットとピーチが香る、初夏にぴったりのミルクティー。澄んだ黄金色の凍頂烏龍茶に、マスカットのさわやかな香りと桃の果実味、さらにまろやかなミルクの味わいを重ねた。すっきりとした飲み心地ながら、奥深い味わい。

ICED:S 440円 M 490円 L 580円

HOT :S 440円 M 490円

◆マスカット&ピーチ 凍頂烏龍 アーモンドミルクティー

ふたつのフルーツが香る凍頂烏龍茶に、アーモンドミルクを合わせた。すっきり澄んだ味わいのお茶に、アーモンドミルクの香ばしい風味がマッチしながら、さわやかなマスカットの香りと、桃の果実味が広がる。

ICED:S 490円 M 540円 L 630円

HOT :S 490円 M 540円

◆クッキー(ピーチ、アールグレイ) 220円

桃の甘い香りが広がるしっとりほろほろ食感のクッキー2枚と、アールグレイが華やかに香るサクサク食感のクッキー1枚をセットにした。

※ピーチクッキーの使用原材料の一部に洋酒を使用している。

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〈マスカット&ピーチ 凍頂烏龍 販売概要〉

【販売店舗】

国内ゴンチャ全店

※一部商品を販売していない店舗がある。

【発売日】

2026年5月21日

【カスタマイズ】

マスカット&ピーチ 凍頂烏龍 ミルフォティー

→追加トッピングは2つまで可能。

マスカット&ピーチ 凍頂烏龍ティー/ミルクティー/アーモンドミルクティー

→追加トッピングは3つまで可能。

※記載価格はすべて税込み。

※終売時期は各店舗、在庫状況により異なる。