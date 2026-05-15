日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（来月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表した。森保一監督自ら名前を呼び上げた。初の優勝を目指す森保ジャパンは３１日にアイスランドと最後の親善試合を行う。１次リーグでは来月１４日にオランダ、２０日にチュニジア、２５日にスウェーデンと対戦する。

Ｗ杯メンバー初選出は２６人中１３人、２６人の平均年齢は２７．１歳となった。

ＧＫは早川友基（２７）＝鹿島＝、大迫敬介（２６）＝広島、鈴木彩艶（ざいおん、２３）＝パルマ＝の３人が全員が初選出。０２年日韓大会（川口能活、楢崎正剛、曽ヶ端準以来）の３人全員が２０代とフレッシュなメンバー構成となった。

フィールドプレーヤーでは、昨年頭角を表したセンターバックＤＦ鈴木淳之介（２２）＝コペンハーゲン＝、不動のボランチＭＦ佐野海舟（２５）＝マインツ＝、中村敬斗（２５）＝ランス＝らが初選出となった。

平均年齢の２７．１歳。最も若いのは０２年日韓大会で２５．１歳。また、国内組は過去最少の３人。これまでの最少は２２年のカタール大会で６人。

◆北中米Ｗ杯日本代表メンバー

▼ＧＫ

早川友基（鹿島）

大迫敬介（広島）

鈴木彩艶（パルマ）

▼ＤＦ

長友佑都（ＦＣ東京）

谷口彰悟（シントトロイデン）

板倉滉（アヤックス）

渡辺剛（フェイエノールト）

冨安健洋（アヤックス）

伊藤洋輝（バイエルン）

瀬古歩夢（ルアーブル）

菅原由勢（ブレーメン）

鈴木淳之介（コペンハーゲン）

▼ＭＦ／ＦＷ

遠藤航（リバプール）

伊東純也（ゲンク）

鎌田大地（クリスタルパレス）

小川航基（ＮＥＣ）

前田大然（セルティック）

堂安律（フランクフルト）

上田綺世（フェイエノールト）

田中碧（リーズ）

中村敬斗（Ｓランス）

佐野海舟（マインツ）

久保建英（Ｒソシエダード）

鈴木唯人（フライブルク）

塩貝健人（ウォルフスブルク）

後藤啓介（シントトロイデン）