森保ジャパン初選出は中村敬斗、佐野海舟ら１３人、平均年齢は２７．１歳…日本代表発表
日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（来月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表した。森保一監督自ら名前を呼び上げた。初の優勝を目指す森保ジャパンは３１日にアイスランドと最後の親善試合を行う。１次リーグでは来月１４日にオランダ、２０日にチュニジア、２５日にスウェーデンと対戦する。
Ｗ杯メンバー初選出は２６人中１３人、２６人の平均年齢は２７．１歳となった。
ＧＫは早川友基（２７）＝鹿島＝、大迫敬介（２６）＝広島、鈴木彩艶（ざいおん、２３）＝パルマ＝の３人が全員が初選出。０２年日韓大会（川口能活、楢崎正剛、曽ヶ端準以来）の３人全員が２０代とフレッシュなメンバー構成となった。
フィールドプレーヤーでは、昨年頭角を表したセンターバックＤＦ鈴木淳之介（２２）＝コペンハーゲン＝、不動のボランチＭＦ佐野海舟（２５）＝マインツ＝、中村敬斗（２５）＝ランス＝らが初選出となった。
平均年齢の２７．１歳。最も若いのは０２年日韓大会で２５．１歳。また、国内組は過去最少の３人。これまでの最少は２２年のカタール大会で６人。
◆北中米Ｗ杯日本代表メンバー
▼ＧＫ
早川友基（鹿島）
大迫敬介（広島）
鈴木彩艶（パルマ）
▼ＤＦ
長友佑都（ＦＣ東京）
谷口彰悟（シントトロイデン）
板倉滉（アヤックス）
渡辺剛（フェイエノールト）
冨安健洋（アヤックス）
伊藤洋輝（バイエルン）
瀬古歩夢（ルアーブル）
菅原由勢（ブレーメン）
鈴木淳之介（コペンハーゲン）
▼ＭＦ／ＦＷ
遠藤航（リバプール）
伊東純也（ゲンク）
鎌田大地（クリスタルパレス）
小川航基（ＮＥＣ）
前田大然（セルティック）
堂安律（フランクフルト）
上田綺世（フェイエノールト）
田中碧（リーズ）
中村敬斗（Ｓランス）
佐野海舟（マインツ）
久保建英（Ｒソシエダード）
鈴木唯人（フライブルク）
塩貝健人（ウォルフスブルク）
後藤啓介（シントトロイデン）