「納得いかないな」やはり選ばれず...守田のＷ杯メンバー落選にネット反応「ダメだったか」「呼ばれないのマジか」
やはり、というべきか。
日本サッカー協会は５月15日、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバーを発表。選ばれた26人に、守田英正の名はなかった。
アジア最終予選では不動のレギュラーとして活躍。だが、昨年の３月シリーズ以降はコンディション不良などで代表から遠ざかる。クラブで調子を上げていても選外が続いていた。
もっとも、その実力は誰もが認めるところで、CLの舞台でも躍動する31歳のボランチの“復帰”に期待する声も少なくなかったが、Ｗ杯出場は叶わなかった。
守田の落選に、SNS上では「ダメだったか」「呼ばれないのマジか」「外されたか」「なんだかんだ入ると思っていたのに」「納得いかないな」といった声が寄せられた。
なお、選出されたメンバー26人は以下のとおり。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉 滉（アヤックス／オランダ）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
遠藤 航（リバプール／イングランド）
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！（Part１）
日本サッカー協会は５月15日、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバーを発表。選ばれた26人に、守田英正の名はなかった。
アジア最終予選では不動のレギュラーとして活躍。だが、昨年の３月シリーズ以降はコンディション不良などで代表から遠ざかる。クラブで調子を上げていても選外が続いていた。
もっとも、その実力は誰もが認めるところで、CLの舞台でも躍動する31歳のボランチの“復帰”に期待する声も少なくなかったが、Ｗ杯出場は叶わなかった。
なお、選出されたメンバー26人は以下のとおり。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉 滉（アヤックス／オランダ）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
遠藤 航（リバプール／イングランド）
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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