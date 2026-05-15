「Dark Space」

MUSINは、SHANLINGブランドより、オープンバック構造で「閉鎖感のない自然な聴き心地」を実現する有線イヤフォン「Dark Space」を、5月22日に発売する。価格はオープン、市場想定価格は34,650円前後。予約は15日11時から受け付けている。

空気が自然に循環し、内外の空気圧を均等化するオープンバック構造を採用したインナーイヤー型のイヤフォン。「開放的で快適な装着感を実現するとともに、音場の表現力を効果的に高め、低音域はゆったりと広がり、高音域にも窮屈感のない伸びを付与する」という。

10mm径のダイナミックドライバーを搭載する。PEEK(ポリエステルエーテルケトン)＋PU(ポリウレタン)の高分子複合振動板を使うことで高い剛性と優れた減衰特性の両立を図っている。

この振動板と低歪みフレキシブル素材のサスペンションを使うことで、振動板の引張特性を最大限に引き出しながら、安定性を確保した。

デュアルマグネティック回路システムと独立したデュアルチャンバー構造を組み合わせ、磁場密度と振動板の制御性能を大幅に強化した。

再生周波数帯域は20Hz～40kHz、インピーダンスは16Ω、感度は112±3dB。

6系アルミニウム合金筐体を採用し、5軸CNC加工によって製造。6系アルミニウム合金は、高剛性、低共振、軽量、適度な減衰特性といった、筐体として優れた性能をかなえるという。

付属ケーブルは8芯銀メッキ導体を採用したもので、滑らかなサウンドと高音域のレスポンスを効果的に向上させることで、透明感と繊細さを付与するとのこと。スプリッターからプラグまでは編み込み布被膜を採用することで、高耐久性に加え、取り回しやすさも確保した。

ケーブル長は130±10cm、プラグは4.4mmバランス、イヤフォン側コネクタは0.78mm 2Pin。