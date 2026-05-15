「Travis Japan」松田元太…「おバカキャラ」でブレイクも「働かせ過ぎ」と心配の声

コンサートに出演していた松田元太に異変？

『Travis Japan』が５月５日〜６日にかけて福岡県でコンサート『Travis Japan Concert Tour 2026 ‘s travelers』を開催。６日は昼・夜の２回分あったが、夜公演ではメンバーの松田元太（27）に異変が起こったという。

’22年10月のメジャーデビュー後、“おバカキャラ”がきっかけでブレイクを果たし、バラエティにドラマにと大活躍だった松田。以前には耳の不調を告白したこともあり、ファンからは心配の声が寄せられている

SNSに上がっているファンのレポートによると、松田はMCの時に“トイレ”を理由にステージを降壇。その後はなかなか戻ってこなかったほか、再度出てきた時も通常通りのダンスはできておらず、終盤は帽子にサングラスをかけるなど、あまり表情が見えない状態だったとか。

「ふらつく場面もあったそうで、『最後に出てきてくれた時、元太の顔を見たら顔面蒼白だった』『サングラスをしていたのは照明の刺激をおさえるためだったのか、本調子じゃない自分は見せたくなかったのか……』『倒れないか心配だった』といった書き込みが出ていました。メンバーのフォローもあり、最終的にはなんとか公演を乗り切ったようです」（芸能ライター）

こうしたSNSのポストが広まり、松田の体調を案じる声が続出した。しかし終演後、メンバーの吉澤閑也（30）が個人のインスタグラムアカウントで、ライブ配信を開始。

「元ちゃん、大丈夫？」というコメントを読み上げると、「元ちゃん大丈夫です、元気です！ なので心配いらないですし。とにかくみなさんが応援してくれる声が力になるんで、応援だけで心配はいらないです。絶対大丈夫だしね」「終わった後、普通に喋ってたし。たぶんちょっと疲れが出ちゃっただけで、休めば。今日とか今、ゆっくりしてるんで」などと言及し、視聴者を安堵させた。

「一方で、松田に関しては、３月11日〜12日の愛知公演でも『腰を痛めた』として、全力のパフォーマンスができていない部分があったそうなんです。本人は同11日夜に会員制ブログを更新し、『いつも通りパフォーマンスできなくて本当にごめん。本当に申し訳ないです』と謝罪。

安静にするよう言われたものの、“この公演しか来られないお客さん”がいることを理解しているため、『今やる、やりたいと思ったのが後半踊った理由です』と、つづっていました。今回の福岡公演でもステージに戻るのは容易ではなかったのかもしれませんが、公演を楽しみにやって来たファンのため、自分を奮い立たせたのかもしれませんね」（前出・同）

売れっ子アイドルの宿命に苦しむ松田

そんな松田は昨年５月に占いバラエティ番組『突然ですが占ってもいいですか？』（フジテレビ系）に出演した際、「去年から耳の辺りがおかしい」と、吐露。その理由については「疲れ、ストレスが原因」だと、自覚していることを明かしていた。

「松田は’25年４月クールの『人事の人見』（フジ系）で地上波ドラマ単独初主演を務めたほか、今年３月28日よりPrime Videoで配信開始となったドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（全８話）では、『Snow Man』の岩本照（32）とW主演しています。

そして、今年６月〜８月にかけては、舞台単独初主演作『俺節』も控えている状況。グループでの仕事と並行しつつ、単独でお昼のバラエティ『ぽかぽか』（フジ系）の月曜レギュラーに抜てきされるほどの売れっ子アイドルです」（前出・同）

なお、今回の事態を受けてファンからは、

〈元太くん、ストレスで体に支障が出ているのかな。取り返しのつかない状態になる前に休んでね。耳の不調も心配だよ〉

〈体の不調を病院で検査する時間を与えてほしい。元太くん、無理しないで〉

〈事務所のスタッフは、ちゃんと元太を病院に連れて行って。耳の異常も放置していた可能性もある気がするし、とにかく元太を働かせ過ぎ〉

と、事務所への要望も上がっている。

松田を気遣う声が相次ぐ中、本人は５月７日にブログをアップ。福岡２日目の公演について、「自分の心とコンディション調整」がうまくできていなかったことが原因だと説明し、来場したファンにお詫びした。この時、自身でもステージに戻れるのか不安だったようで、「怖かったよ、俺も笑」と、正直に打ち明けている。

次の千葉公演（５月22日〜24日）では、今できる最善のパフォーマンスを見せ、ファンの心配を吹き飛ばしてほしいものだ。