◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月１４日、美浦トレセン

２５年の福島記念覇者ニシノティアモ（牝５歳、美浦・上原佑紀調教師、父ドゥラメンテ）は、Ｗコースで２頭併せを行った。楽な加速で僚馬ローズプリンセス（３歳未勝利）を追走し、併入に持ち込んだ。管理する上原佑調教師は共同会見に出席した。一問一答は以下の通り。

―最終追いの内容は。

「１週前で状態は上がって、負荷をかけるより反応の確認、リズム良く走ることを重視しました。フットワークも大きく、理想的な追い切りができました」

―中間の調整は。

「順調に調教もこなせていますので、すごくいい調整過程できています」

―久々のマイル戦は。

「距離はもう少しあってもと思いますが、津村騎手が特に東京のマイルへの適性を高いと感じているので、早い段階でヴィクトリアマイルを目標にしました」

―現在の東京競馬場の馬場コンディション。

「芝がいいに越したことはないので、きれいな馬場で走らせてあげたいと思います」

―Ｇ１への意気込み。

「相手は強くなりますが、今の状態であればこのメンバー相手でも十分戦える手応えがあります。（３代母にニシノフラワーがいる）大事にされてきた血統で、結果を出して牧場にも（西山茂行）オーナーにも恩返しをしたいです」