人気ユーチューバーのヒカルが１４日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ユーチューバーという仕事への熱い思いをつづった。

ヒカルは「１００人いたら１人だけでも良いから、強烈にぶっ刺さることがこれからの時代は必要になる」と今後に向けての課題をつづった上で「俺はいま連日叩かれていて炎上している というか、もう連日というか連月超えて連年変わることなく批判を浴び続けている」とほぼ毎日のように炎上していることを明かした。

続けて「しかしその一方で、一部の人からは圧倒的に支持されていて、日本一のＹｏｕＴｕｂｅｒと名高い好感度抜群の聖人ＨＩＫＡＫＩＮさんと似たような再生をとったりもする」と投稿。

さらに「おそらくほとんどのＹｏｕＴｕｂｅｒが俺よりも批判されて居ないし好かれている でもそれはちょっと好かれているレベルで強烈に刺さっている人は少ない つまりはただちょっと好かれているだけの人は価値が薄くなっていて、ちゃんと深いところまで刺さって選ばれる人にならなければ未来はないということ このスタイルを俺は１０年ほどやっている」と批判を恐れずに１０年間、自身のスタイルを貫いてきたことを強調。

ヒカルのこうしたスタイルについて、長年賛否を呼んできたことに言及し「もうそろそろ消えると１０年言われているし、こんな奴は長くは続かないと言われ続け１０年が経った 今でも言われている」としている」と現在も批判され続けていることを明かした。

その上で「心のこそから思うのは周りの批判の声に耳を貸さなくてよかった 自分を信じてやってきた積み重ねが今なんだと思う やるかやらないかは自分次第 できるからやるのではなく、やりたいからやる やりたいからやってたら、できるが増える その連続が、今より高いところに飛ぶ唯一の方法だと思う」と自身の信念を明かし「これからも一部の人に強烈にブッ刺さる人であり続けたい でもやっぱり多くの人からも支持されたい」と今後のテーマをつづった。

最後に「だからもっと成長して今よりも周りが応援したくなる人を目指します 俺は日本一のＹｏｕＴｕｂｅｒになる」と力強く宣言している。