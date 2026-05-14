川崎ブレイブサンダースが7選手の契約継続を発表…篠山竜青や津山尚大らが来季へ意気込み

5月14日、川崎ブレイブサンダースは、伊久江ロイ英輝、篠山竜青、野本建吾、米須玲音、津山尚大、長谷川技、山内ジャヘル琉人の7選手との契約が、2026－27シーズンも継続となることを発表した。

東京都出身で現在21歳の伊久江は、201センチ102キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。今シーズンのB1リーグ戦では37試合に出場し、1試合平均2.0得点0.7リバウンド0.1アシストを記録した。

神奈川県出身で現在37歳の篠山は、178センチ75キロのポイントガード。クラブの“象徴”として長年チームをけん引し、今シーズンのB1リーグ戦では60試合に出場して1試合平均6.2得点1.3リバウンド4.4アシストを記録した。

兵庫県出身で現在34歳の野本は、201センチ103キロのパワーフォワード。今シーズンのB1リーグ戦では43試合に出場し、1試合平均1.6得点0.9リバウンド0.6アシストを記録した。

長崎県出身で現在23歳の米須は、177センチ74キロのポイントガード。今シーズンのB1リーグ戦では23試合に出場し、1試合平均6.7得点1.7リバウンド4.3アシストを記録した。

沖縄県出身で現在30歳の津山は、180センチ85キロのポイントガード兼シューティングガード。今シーズンのB1リーグ戦では60試合に出場し、1試合平均9.2得点0.9リバウンド1.7アシストを記録した。

岩手県出身で現在36歳の長谷川は、190センチ92キロのスモールフォワード。今シーズンのB1リーグ戦では52試合に出場し、1試合平均1.4得点0.9リバウンド0.5アシストを記録した。

沖縄県出身で現在23歳の山内は、190センチ96キロのシューティングガード。今シーズンのB1リーグ戦では44試合に出場し、1試合平均5.4得点2.0リバウンド1.1アシストを記録した。

今回の発表に際して、各選手がクラブを通じて寄せたコメントは以下の通り。

＜選手コメント＞

▼伊久江ロイ英輝



「いつも温かいご声援をありがとうございます。この度、2026-27シーズンも川崎ブレイブサンダースでプレーさせていただくことになりました。



ルーキーシーズンを通して、多くの学びと貴重な経験を得ることが出来たのは、チームメイト、コーチ、スタッフ、そして何よりファンの皆さんの支えがあったからです。心から感謝しています。来シーズンは、この1年で培った成長を皆さんの前でしっかりと表現し、さらにレベルアップした姿をお見せしたいと思っています。そして、とどろきでたくさんのエキサイティングなプレーとエネルギーを届けられるよう、全力で戦います！皆さんとまた会場で一緒に戦えるのが今からとても楽しみです。引き続き熱い応援よろしくお願いします！」

▼篠山竜青



「B.PREMIER初年度、新たな歴史が刻まれていくシーズンを、変わらず川崎ブレイブサンダースでプレーさせて頂けることを有り難く思います。ファミリーの皆さん、よろしくお願いします。BE BRAVE! MAKE THE FUTURE OF BASKETBALL!!」

▼野本建吾



「2026-27シーズンも川崎でプレーさせていただくことになりました。サンダースファミリーの皆さんと共に戦えることを嬉しく思います。次のシーズンも応援よろしくお願いします。とどろきで会いましょう！」

▼米須玲音



「2025-26シーズンも沢山のご声援をありがとうございました！またサンダースファミリーの皆さんと共に来シーズンも戦えること本当に嬉しく思います！今シーズンよりも、感動、勇気、ワクワク、ドキドキ、様々な感情、影響を与えられるようにプレーします！来シーズンも『よねすけ』コール待ってます！！！」

▼津山尚大



「来シーズンも川崎ブレイブサンダースでプレーさせていただくことになり、とても嬉しく思います。そしてサンダースファミリーの皆さまとまた一緒に戦えることを光栄に思います。常に謙虚に誰よりも貪欲にプレーし、来シーズンも出し切りたいと思います！また皆さまにお会いできるのを楽しみにしています。」

▼長谷川技



「2025-26シーズンも応援ありがとうございました。サンダースファミリーのおかげでシーズンを乗り越えることが出来ました。そして2026-27シーズンも川崎でプレーさせていただけることになりました。自分の役割を全うして勝利を目指します。」

▼山内ジャヘル琉人



「2025-26シーズンも熱いご声援ありがとうございました。苦しいシーズンではありましたが、サンダースファミリーの皆さんの声援があり最後まで戦い抜くことが出来ました。今シーズンの悔しさを糧にチームの目標に貢献することと、成長していく姿をを見せられるように頑張ります！来シーズンもご声援よろしくお願いします！」

【動画】篠山竜青本人がシュートのコツを伝授