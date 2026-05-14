きょう午前、栃木県上三川町の住宅に複数人が押し入り、住人3人がバールのようなもので次々と殴られ、60代の女性1人が死亡しました。警察は現場付近で若い男1人を確保し、事情を聴いています。

【写真を見る】「家族がバールで殴られた」栃木県上三川町で強盗 60代女性が死亡 息子2人も次々殴られけが

全身、黒ずくめで目出し帽をかぶり、バールを持った人物。これは栃木県上三川町の住宅に複数人が押し入る直前に、近くの住宅の防犯カメラが捉えた画像です。

きょう午前9時半ごろ、上三川町に住む男性から「強盗です、家族がバールで殴られた」と110番通報がありました。

警察によりますと、複数人が家に押し入り、この家に住む富山英子さん（69）を殴った後、家に戻ってきた30代と40代の息子2人を次々とバールで殴ったということです。

富山さんは背中のあたりから出血していて、病院に運ばれましたが死亡しました。息子2人も頭などにけがをしていますが、搬送された際、意識はあったということです。

警察は事件後に現場付近を歩いていた若い男の身柄を確保していて、男は「強盗をやった」という趣旨の話をしているということです。

警察は強盗傷害事件として捜査しています。