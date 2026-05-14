【インプラカブル バニーVer.】 予約期間：5月14日～7月8日23時59分 11月 発売予定 価格：44,000円

フリーイングは、フィギュア「インプラカブル バニーVer.」を11月に発売する。予約期間は7月8日23時59分まで。価格は44,000円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、ロイヤル陣営の空母「インプラカブル」のバニー姿を1/4スケールでフィギュア化したもの。

「アズールレーン」×「ドン・キホーテ」コラボのバニーガールフィギュア化第3弾として立体化しており、セントルイス、エムデンに連なるシリーズコンセプトを踏襲しつつ、インプラカブルならではの“修道女”をモチーフとした意匠を大胆に取り入れたバニースーツ姿を再現。ブラックとホワイトを基調としたコントラストの効いたカラーリングに、ブルーのアクセントが映える上品かつ妖艶に仕上げている。

流れるように広がるロングヘアはグラデーション塗装により軽やかさと立体感を演出しており、ヴェールやショールのディテールも再現し、静と動が共存する優雅なシルエットを実現している。

ボディラインを美しく引き立てるプロポーションや、しなやかなポージング、質感にこだわった網タイツなど、1/4スケールならではの存在感も見どころとなっている。

「インプラカブル バニーVer.」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/4スケール サイズ：全高 約460mm 素材：ATBC-PVC、ABS

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