「トヨタ スプリンター トレノ AR86GT APEX 前期型（1983）」などハセガワの新作カーモデルが展示中【#静岡ホビーショー】
ハセガワは5月13日より開催している第64回静岡ホビーショーにて、2026年の新作カーモデルを発表した。
今回の注目製品は7月に発売予定の「トヨタ スプリンター トレノ AR86GT APEX 前期型（1983）」。「峠の伝説」といえるヒロイックな車両を再現したもので、車高はローダウンも選択して組み立てられる。ボディパーツカラーは標準でホワイト。
少ないパーツ点数で組み立てられる「eもけ」というシリーズも7月に発売予定だ。第1弾は「トヨタ セリカ LB 1600GT」で、パーツも色分けされており、4色をラインナップしている。
トヨタ スプリンター トレノ AR86GT APEX 前期型（1983）
eもけ トヨタ セリカ LB 1600GT
エヴァRT初号機スカイライン R32 GT-R
「旧車GIRLS」ダットサン 240Z w/フィギュア
「バリバリ伝説」Honda NSR500 "巨摩郡"
トヨタ ソアラ（Z20）後期型 2.0GTツインターボL（1989）”フルエアロ”
日本海軍 戦艦 三笠 フルハルスペシャル フルディテールアップバージョン
ランチア デルタ HF インテグラーレ 16v ”1989 サンレモ ラリー”
ホンダ N360S（N II）”ルーシー マクドネル” w/フィギュア
江ノ島電鉄 100形 （情景シート付）
カワサキ GPZ900R（A2）Ninja（1985）
マツダ サバンナ RX-7（SA22C）後期型”カスタムバージョン”
BMW 320i ”カスタムバージョン”
ミニ クーパー 1.3i（1997）”ユニオンジャック”
日産自動車（株）監修中
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