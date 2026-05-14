【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

ハセガワは5月13日より開催している第64回静岡ホビーショーにて、2026年の新作カーモデルを発表した。

今回の注目製品は7月に発売予定の「トヨタ スプリンター トレノ AR86GT APEX 前期型（1983）」。「峠の伝説」といえるヒロイックな車両を再現したもので、車高はローダウンも選択して組み立てられる。ボディパーツカラーは標準でホワイト。

少ないパーツ点数で組み立てられる「eもけ」というシリーズも7月に発売予定だ。第1弾は「トヨタ セリカ LB 1600GT」で、パーツも色分けされており、4色をラインナップしている。

トヨタ スプリンター トレノ AR86GT APEX 前期型（1983）

eもけ トヨタ セリカ LB 1600GT

エヴァRT初号機スカイライン R32 GT-R

「旧車GIRLS」ダットサン 240Z w/フィギュア

「バリバリ伝説」Honda NSR500 "巨摩郡"

トヨタ ソアラ（Z20）後期型 2.0GTツインターボL（1989）”フルエアロ”

日本海軍 戦艦 三笠 フルハルスペシャル フルディテールアップバージョン

ランチア デルタ HF インテグラーレ 16v ”1989 サンレモ ラリー”

ホンダ N360S（N II）”ルーシー マクドネル” w/フィギュア

江ノ島電鉄 100形 （情景シート付）

カワサキ GPZ900R（A2）Ninja（1985）

マツダ サバンナ RX-7（SA22C）後期型”カスタムバージョン”

BMW 320i ”カスタムバージョン”

ミニ クーパー 1.3i（1997）”ユニオンジャック”

日産自動車（株）監修中

(C)カラー

(C)2025 冬目ケイ 協力：月間モデルグラフィックス（大日本絵画）

(C)しげの秀一/講談社

本田技研工業（株）監修中