シャオミからスマートウォッチ「REDMI Watch 6」が登場

シャオミ・ジャパンは14日、スマートウォッチ「REDMI Watch 6」を発売した。価格は1万4800円。5月27日までは、早割価格の1万1980円で購入できる。

「REDMI Watch 6」には、2.07インチの有機ELディスプレイ（432×514、PPI324）が搭載され、ピーク輝度最大2000ニトで晴れた日の屋外でも高い視認性をキープする。

バッテリー容量は550mAhで、ライトユースなら最大24日間充電不要で利用できる。通常使用で最大12日間、ヘビーユースでも最大7日間バッテリーが持続するため、旅行や出張でも充電の心配なしで利用できる。

本体右側面には、クラウンと物理ボタンが配置されている。コントロールセンターの表示や電源オン／オフなど日常でよく利用する機能へのショートカット操作ができる。本体はアルミニウム合金フレーム素材で、厚さ約9.9mmのスリムボディに仕上げられている。ストラップは、クイックリリース式でスタイルに合わせてストラップを簡単に交換できる。

機能面では、150種類以上のスポーツモードに対応する。心拍数や睡眠、血中酸素レベル、ストレスの測定機能も備えている。位置情報の測位機能では、GPSやGalileo、Glonass、BeiDou、QZSSの5衛星測位に対応する。また、5気圧防水をサポートしており、幅広いシーンでアクティビティを記録できる。

本体の大きさは46.45×40.03×9.94mm、重さは約31g。Bluetooth 5.4対応で、iPhoneとAndroidスマートフォンどちらにも対応する。

「REDMI Watch 6」はXiaomi Storeのほか、公式ECサイト（mi.com／楽天市場／TikTok Shop）、Amazon.co.jpで購入できる。