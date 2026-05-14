【スプラトゥーン レイダース】 7月23日 発売予定 価格： パッケージ版 7,480円 ダウンロード版 6,480円

　任天堂より7月23日に発売予定のNintendo Switch 2用ソフト「スプラトゥーン レイダース」について、楽天ブックスの予約特典の画像が公開された。

　予約特典は、水場のレジャーやサウナにもぴったりな「メッシュトートバッグ（アクリルチャーム付き）」。イカデザインのアクリルチャームも付いている。サイズは約410×330×100mm（幅×高さ×奥行）。

※実物写真はサイズ確認用であり、色味は最終生産品に準ずる

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