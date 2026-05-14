元モー娘。保田圭、握手会で自分だけ“スルー”の過去 過酷なアイドル時代に「それは傷つく」
元モーニング娘。のメンバーでタレントの保田圭（45）が、13日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。「メンタルが強すぎる女&弱すぎる女」をテーマにした今回の放送で、“メンタルが弱すぎる女”として現役時代の不遇なエピソードを披露した。
【写真】保田圭がアイドル時代の葛藤語る 居場所求め“イジられキャラ”に
当時、モーニング娘。が主演を務めた駅伝映画『ピンチランナー』にまつわる裏話を告白した保田。本格的な駅伝シーンに向け、多忙なコンサート活動の合間を縫って懸命に走り込みの練習を重ねていたという。
しかし、いざ撮影が始まり台本を開くと、自身の役にだけ走るシーンがないことが判明。事前説明もなく、一人だけ「駅伝を応援する役」に回されていたという驚きの事実を明かした。
さらに、ファンからの「扱いの差」についても言及。メンバー全員と順番に握手をしていく形式の握手会において、自分だけがスルーされてしまうといった経験が多々あったと振り返り、当時の深く傷ついた心境を吐露した。
アイドル時代のあまりに過酷な仕打ちに、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也も「それはさすがに傷つくよね！」と深く共感。スタジオの出演者たちからも同情の声が漏れていた。
【写真】保田圭がアイドル時代の葛藤語る 居場所求め“イジられキャラ”に
当時、モーニング娘。が主演を務めた駅伝映画『ピンチランナー』にまつわる裏話を告白した保田。本格的な駅伝シーンに向け、多忙なコンサート活動の合間を縫って懸命に走り込みの練習を重ねていたという。
さらに、ファンからの「扱いの差」についても言及。メンバー全員と順番に握手をしていく形式の握手会において、自分だけがスルーされてしまうといった経験が多々あったと振り返り、当時の深く傷ついた心境を吐露した。
アイドル時代のあまりに過酷な仕打ちに、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也も「それはさすがに傷つくよね！」と深く共感。スタジオの出演者たちからも同情の声が漏れていた。