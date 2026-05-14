「デートしてたって思われね〜かな？」川崎麻世が遭遇“スレンダー美女”の正体は
俳優の川崎麻世が13日にInstagramを更新し、芸能人の後輩とバッタリ遭遇うしたことを報告。2ショットを公開している。
【写真】王林、美背中を大胆にあらわ ほか超絶美スタイルショット（全20枚）
先日の母の日には、大阪府吹田市で今も喫茶店を営む実母との2ショットを投稿し、心温まるメッセージをしたためていた川崎。この日は、「芸能人と出逢える街、原宿表参道のスオッチで気になる時計を見ていると、いきなり背後から声をかけて来た芸能人がいました」と報告し、スレンダーなミニ丈を着こなす長身の美女との2ショットを公開する。
こちらはタレントの王林。川崎とは昨年上演のミュージカルドリームハイ』で共演した仲だ。川崎は「久しぶり会えて俺もテンション上がりました」と明かしており、さらに「店員さんが撮影してくれたんだけど、2人ともサングラスで王林が『2人でデートしてたって思われね〜かな？』と」言われたことを明かし「誰も思う訳ねーだろ」とツッコみつつ、「超明るくて素敵な王林でした」と、気さくな性格の王林についてつづっている。
美男美女の2人が並ぶ2ショットに「お二人共スタイル抜群で足長〜〜〜い」といったコメントが寄せられていた。
■川崎麻世（かわさき まよ）
1963年3月1日生まれ。大阪府出身。スカウトをきっかけに1977年に歌手デビュー。以降、俳優として劇団四季ミュージカル『キャッツ』や大河ドラマ『北条時宗』（NHK総合）、映画『翔んで埼玉 〜琵琶湖より愛をこめて〜』などの話題作に出演している。
引用：「川崎麻世」Instagram（＠mayokawasaki）
※川崎麻世の「崎」の字は正しくは「たつさき」
【写真】王林、美背中を大胆にあらわ ほか超絶美スタイルショット（全20枚）
先日の母の日には、大阪府吹田市で今も喫茶店を営む実母との2ショットを投稿し、心温まるメッセージをしたためていた川崎。この日は、「芸能人と出逢える街、原宿表参道のスオッチで気になる時計を見ていると、いきなり背後から声をかけて来た芸能人がいました」と報告し、スレンダーなミニ丈を着こなす長身の美女との2ショットを公開する。
美男美女の2人が並ぶ2ショットに「お二人共スタイル抜群で足長〜〜〜い」といったコメントが寄せられていた。
■川崎麻世（かわさき まよ）
1963年3月1日生まれ。大阪府出身。スカウトをきっかけに1977年に歌手デビュー。以降、俳優として劇団四季ミュージカル『キャッツ』や大河ドラマ『北条時宗』（NHK総合）、映画『翔んで埼玉 〜琵琶湖より愛をこめて〜』などの話題作に出演している。
引用：「川崎麻世」Instagram（＠mayokawasaki）
※川崎麻世の「崎」の字は正しくは「たつさき」