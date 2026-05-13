ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは13日、開業25周年を記念したパーク初の映画鑑賞イベント『シネマナイト・ピクニック 〜Discover U!!!〜』を、期間限定で開催することを発表しました。

本イベントは、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”の一環として開催されます。

会場となるニューヨーク・エリアのグラマシーパークでは、芝生の上で名作映画を楽しむことができます。上映作品は、開業当時にアトラクションとして登場した『バック・トゥ・ザ・フューチャー』や『ジョーズ』、『ジュラシック・パーク』などパークにゆかりのあるハリウッドの名作が勢ぞろいします。

■上映作品 一覧

イベントは、2026年6月5日から6月28日までの週末、計10日間の限定開催。1日1作品、日本語吹き替え版が上映されます。

6月5日（金）ジョーズ

6月6日（土）ウィキッド ふたりの魔女

6月7日（日）ジュラシック・パーク

6月13日（土）ブルース・ブラザース

6月14日（日）バックドラフト

6月19日（金）ウォーターワールド

6月21日（日）バック・トゥ・ザ・フューチャー

6月26日（金）E.T.

6月27日（土）ジュラシック・ワールド

6月28日（日）ミニオンズ