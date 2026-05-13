「酸欠みたいになって、膝から崩れ落ちる」中丸雄一、初東京ドーム決定の超特急に実体験交えアドバイス…５時に夢中！

元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が１３日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。１１月に初の東京ドーム公演を行うダンスボーカルグループ「超特急」のメンバーに、アドバイスを送った。

１３枚目のシングル「ガチ夢中！」をこの日、リリースした超特急のリョウガ、シューヤ、マサヒロの３人が番組のエンディングにゲスト出演。１１月２５日と追加公演で同２６日に悲願の東京ドームでのライブを開催することを報告した。

そして、ＫＡＴ―ＴＵＮとして、２００６年３月にＣＤデビュー前のアーティストとしては史上初めての公演を行うなど何度も東京ドームに立っている中丸にシューヤが「楽屋、どんな感じですか？」と質問。これに「結構、広い部屋を与えてもらってます」と中丸。

さらに、マサヒロに「初めて東京ドームに立った思い出とかありますか？」と問われると、「気合が入りすぎて、多分、呼吸が深くなるんですよね。ライブの途中で酸欠みたいになって、膝から崩れ落ちるっていう。ブラックアウトじゃないですけど」と返答。超特急の３人は「え〜！」と驚きの声を挙げた。

中丸は続けて「別のメンバーも起こしてたので、初めてとなるとそういう現象も起こるのかなと」と伝えた。これを聞いたシューヤは「怖い！」。マサヒロは「東京ドームには魔物がいるみたいなの聞きますからね」と不安げに話した。

最後に中丸は「酸素だけは（意識して）吸って吐いてってした方がいいかも」と、経験者らしく具体的にアドバイスしていた。