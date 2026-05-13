【ちいかわ】「みんなで仮装なマスコット」の受注予約開始！
『ちいかわ』の「みんなで仮装なマスコット」が、2026年5月13日（水）18時〜5月18日（月）正午12時の期間、ちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」にて受注予約受け付けされる。
『ちいかわ』は、イラストレーター・ナガノがXで発信する漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと、友達のハチワレ、うさぎなど、個性豊かなキャラクターたちが織りなす、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日常の物語。
2022年4月より『めざましテレビ』（フジテレビ系列）内にてTVアニメが放送中で、大人から子どもまで幅広い人気を博し、大きな注目を集めている。
そんな『ちいかわ』より、ちいかわたちがそれぞれの仮装でハロウィンを楽しんでいる姿をマスコットにした「みんなで仮装なマスコット」が登場。
ナース姿のちいかわ・ハチワレ、ドクター姿のうさぎ、コウモリなモモンガ・古本屋、えだまめなくりまんじゅう、いちご大福なラッコ、バフォメットなシーサー。ハロウィンの定番仮装から、ちょっと意外な仮装まで、バラエティ豊かな全8種だ。
＞＞＞「みんなで仮装なマスコット」をチェック！（写真15点）
（C）nagano
『ちいかわ』は、イラストレーター・ナガノがXで発信する漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと、友達のハチワレ、うさぎなど、個性豊かなキャラクターたちが織りなす、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日常の物語。
2022年4月より『めざましテレビ』（フジテレビ系列）内にてTVアニメが放送中で、大人から子どもまで幅広い人気を博し、大きな注目を集めている。
そんな『ちいかわ』より、ちいかわたちがそれぞれの仮装でハロウィンを楽しんでいる姿をマスコットにした「みんなで仮装なマスコット」が登場。
ナース姿のちいかわ・ハチワレ、ドクター姿のうさぎ、コウモリなモモンガ・古本屋、えだまめなくりまんじゅう、いちご大福なラッコ、バフォメットなシーサー。ハロウィンの定番仮装から、ちょっと意外な仮装まで、バラエティ豊かな全8種だ。
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