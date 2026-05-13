◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝５月１３日、美浦トレセン

前走の小倉牝馬Ｓで重賞初勝利を飾り、Ｇ１初制覇を狙うジョスラン（牝４歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父エピファネイア）が、新コンビの戸崎圭太騎手との初コンタクトで軽快な動きを見せた。外コックピットサイト（３歳オープン）を４馬身半追走する形から、６ハロン８３秒４―１１秒６を馬なりでマーク。鞍上は「ちょっと手前は替えづらかったが、十分にできているという感触で動きは良かった」と、最後はスッと脚を伸ばして併入に持ち込んだ。

福島・ノーザンファーム天栄から５月１日に帰厩してから、この中間は順調に乗り込まれてきた。鹿戸調教師は「今回はすごくカイバ食いも良くて体も増えて、ずいぶんいい状態で戻ってきた。前回よりも稽古をしやすく、予定通りにこられた」と好感触。小倉に滞在して調整した前走時と比べて、出来は一段階上がっている雰囲気だ。

２１年の有馬記念などＧ１・３勝を挙げた全兄エフフォーリアに続き、きょうだいでのＧ１制覇に期待がかかる。「（戸崎騎手には）『競馬、頑張ってね』と伝えました。お兄さんと一緒にＧ１馬になってほしい」と指揮官。成長曲線にあわせて、陣営のムードも上がってきた。（坂本 達洋）