◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンク-西武(13日、みずほPayPayドーム)

ソフトバンクのスタメンが発表。前日12日にトレードでの加入が発表された山本祐大選手が名を連ねました。

DeNAからトレードで加入し同日13日に入団会見を行ったばかりの山本選手は、この日1軍登録。そして「6番・キャッチャー」でいきなりのスタメン起用となりました。

野手はそのほか、前日から3人を入れ替え。中村晃選手が「5番・ファースト」、笹川吉康選手が「8番・ライト」、川瀬晃選手が「9番・セカンド」に入りました。

先発マウンドはプロ初登板初先発の藤原大翔投手。飯塚高から2023年育成ドラフト6位で入団し、8日に支配下選手登録された20歳右腕です。同じくこの日ソフトバンクデビューとなる山本選手とのバッテリーで、5連勝中と勢いに乗る西武からプロ初勝利を狙います。

▽対する西武スタメン1(右)カナリオ2(中)西川愛也3(指)渡部聖弥4(一)ネビン5(左)林安可6(三)平沢大河7(捕)古賀悠斗8(二)石井一成9(遊)滝澤夏央先発：郄橋光成