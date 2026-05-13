「フレームアームズ・ガール」よりプラモデル「レイファルクス」と「セカンドジャイヴ」のデコマス初公開！【#静岡ホビーショー】スケールフィギュア「スティレット Swimsuit Ver.」も展示
コトブキヤは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、プラモデル「フレームアームズ・ガール レイファルクス/セカンドジャイヴ」などを展示している。
今回イベント会場の同社ブースにて、美少女プラモデル「フレームアームズ・ガール」コーナーが設置されており、純白の衣装を纏った「レイファルクス」や、「ウィルバーナイン」のカラーバリエーションである「セカンドジャイヴ」のデコマスを展示しており、様々な角度から造形などを確認することができた。
また本製品以外にも、新商品発表としてスクール水着を纏った「ミヅキ School Swimsuits Ver.」や、バニースーツを纏った「ドゥルガーI＜Bunny Style＞」、狙撃ライフルの装備を装着した遠距離仕様の「輝鎚・乙＜狙撃仕様＞」などの原型を展示している。
さらにプラモデル以外にも、スケールフィギュア「スティレット Swimsuit Ver.」のデコマスも展示されており、青色の水着に可愛らしい猫ポーズのスティレットを確認することができた。
「フレームアームズ・ガール レイファルクス」
「フレームアームズ・ガール セカンドジャイヴ」
「フレームアームズ・ガール ミヅキ School Swimsuits Ver.」
「フレームアームズ・ガール ドゥルガーI＜Bunny Style＞」
「フレームアームズ・ガール 輝鎚・乙＜狙撃仕様＞」
スケールフィギュア「スティレット Swimsuit Ver.」
【デコマス初公開】- コトブキヤ_プラモデル総合 (@kotobukiya_p) May 13, 2026
『#フレームアームズ・ガール』より「フレームアームズ･ガール レイファルクス」のデコマスを初公開！
▼特設サイトで別カット公開中！https://t.co/V3CNMfwdGb#FAガール #コトブキヤHS pic.twitter.com/QU4cZI64JD
【商品化決定＆デコマス初公開】- コトブキヤ_プラモデル総合 (@kotobukiya_p) May 13, 2026
『#フレームアームズ・ガール』より「フレームアームズ･ガール セカンドジャイヴ」が商品化決定！
デコマスを初公開！#コトブキヤHS pic.twitter.com/WBQHv68144
【彩色見本初公開】- コトブキヤ_プラモデル総合 (@kotobukiya_p) May 13, 2026
『フレームアームズ・ガール』より、スケールフィギュア「スティレット Swimsuit Ver.」の彩色見本を初公開！#静岡ホビーショー 会場にて展示中です！
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