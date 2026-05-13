【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

コトブキヤは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、プラモデル「フレームアームズ・ガール レイファルクス/セカンドジャイヴ」などを展示している。

今回イベント会場の同社ブースにて、美少女プラモデル「フレームアームズ・ガール」コーナーが設置されており、純白の衣装を纏った「レイファルクス」や、「ウィルバーナイン」のカラーバリエーションである「セカンドジャイヴ」のデコマスを展示しており、様々な角度から造形などを確認することができた。

また本製品以外にも、新商品発表としてスクール水着を纏った「ミヅキ School Swimsuits Ver.」や、バニースーツを纏った「ドゥルガーI＜Bunny Style＞」、狙撃ライフルの装備を装着した遠距離仕様の「輝鎚・乙＜狙撃仕様＞」などの原型を展示している。

さらにプラモデル以外にも、スケールフィギュア「スティレット Swimsuit Ver.」のデコマスも展示されており、青色の水着に可愛らしい猫ポーズのスティレットを確認することができた。

「フレームアームズ・ガール レイファルクス」

「フレームアームズ・ガール セカンドジャイヴ」

「フレームアームズ・ガール ミヅキ School Swimsuits Ver.」

「フレームアームズ・ガール ドゥルガーI＜Bunny Style＞」

「フレームアームズ・ガール 輝鎚・乙＜狙撃仕様＞」

スケールフィギュア「スティレット Swimsuit Ver.」

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