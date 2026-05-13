

資料 香川県の観光地

四国ツーリズム創造機構と日本政策投資銀行四国支店は、2025年9月から10月にかけて、欧州・豪州・北米から四国を訪れた旅行者にアンケート調査を行いました。

訪問の動機について尋ねたところ、「四国の歴史・建造物・古い町並み」（＋8.4pt）、「サイクリング」（＋6.8pt）「四国の日常生活体験」（＋3.6pt）などが前年より増加しました。

情報源は、「知人・友人」（＋3.8pt）、「旅行ガイドブック・雑誌」（＋3.4pt）、「SNS」（＋3.0pt）などが増加しました。

総合的な魅力度は、「とても魅力的」と答えた人が6.1ポイント増えて58.0％になり、「魅力的」と合わせると88.3％を占めました。

「滞在中に困ったことがあった」と答えた人は32.5％で、「キャッシュレス決済ができない」「多言語表示が分かりにくい」「交通の便がない、少ない」「経路の情報がない、わからない」などがありました。

日本政策投資銀行四国支店は「体験型コンテンツが滞在日数や消費額を増やしており、今後重点的に位置づける分野」としています。

調査は祖谷のかずら橋、栗林公園、道後温泉、桂浜など8カ所で延べ46日間行い、約460人から回答を得ました。回答者の居住国はドイツ、フランス、オーストラリアの順に多く、20代と30代が半数以上を占めました。