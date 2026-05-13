ソフトバンクは13日、DeNAから2対1の交換トレードで獲得した山本祐大捕手（27）の入団会見を行った。

背番号「39」のユニホームに袖を通した山本祐は「昨日、福岡に着いて西武戦含めてパ・リーグの試合をチェックした。しっかりホークスで活躍することを想像してきょうを迎えた。むちゃくちゃ寝ましたし、ワクワクしています」と話した。

今季28試合に出場し1本塁打、8打点、打率・227。正捕手として活躍中の12日午前8時半に球団から電話が鳴って、電撃トレードを伝えられた。「昨日は、気持ちの面でも揺らいでいた。でも、落ち着いてきました」と福岡の地で言った。

キャリアハイは24年の108試合出場、5本塁打、37打点、打率・291でベストナイン、ゴールデン・グラブ賞を獲得した。小久保監督も「セ・リーグで一番いいキャッチャー」と期待を寄せる。

「シーズンは始まっている中で投手の方と会話をしたいです。抑えるための会話。抑えられる状況を作るのは捕手の役目。コミュニケーションを取りたい」と意欲的だった。

これで山本祐大、山本恵大と山本姓が2人となった。「祐大（ゆうだい）と呼んでいただけたらうれしいと思う」と名前呼びを希望していた。