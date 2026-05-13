お笑いコンビ、博多華丸・大吉の博多華丸（56）が13日、キャスターを務めるNHK「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）に生出演。自身の行動が「老害」と受け取られる可能性を質問した。

この日の番組では、中高年の行動を「老害」と呼ばれることについて、視聴者のさまざまな意見について取り上げ、キャスターの博多華丸・大吉、鈴木奈穂子アナ、ゲストの大久保佳代子、村山由佳氏、ラランド・サーヤが議論を交わした。

進行の安部みちこアナから「自分が老害と言われるかもと気にしている人」との質問には手を上げなかった華丸だが、「これは老害ですかね？」と質問しながらも、フリップで「『この調味料入れた方がおいしいよ』と食べ方指南」をするとの自身の行動を紹介した。

華丸は「こっちの方がおいしい、という味付けの押しつけね。何かと九州の味付けにしたがる」と地元愛もにじませると、大久保からは「若いときからしてますもんね」。サーヤからは「九州かもしれないですね、老害というより」と次々ツッコミを受けた。

相方の博多大吉は「年が近かったら『ありがとう』で済むかもしれないけど、例えばサーヤさんくらい離れていたら、ちょっとね」と、言う相手との年齢差にもよると指摘。サーヤも「強制は嫌ですね、確かに」と応じると、華丸は「強制に近いところはあるからね」と納得し反省した。ただ大吉は「従わなかったら、あからさまに不機嫌になるから」と相方をさらにおとしめ、笑いを誘った。